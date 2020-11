Surdoses de fentanyl: Le SPVM épingle cinq présumés trafiquants

Cinq présumés trafiquants de stupéfiants qui auraient vendu de la drogue coupée avec du fentanyl, causant du même coup de nombreuses surdoses, ont été épinglés par les policiers de Montréal.

Selon les autorités, les suspects appréhendés étaient principalement actifs dans les secteurs de Rosemont, du Plateau Mont-Royal et du Centre-Sud.

Ils ont été arrêtés jeudi dernier par les enquêteurs de la section du crime organisé du SPVM.

L’enquête dans ce dossier a été amorcée au mois de septembre, grâce à une information transmise par un citoyen à Info-Crime.

Les diverses démarches d’enquête entreprises à ce moment ont mené la semaine dernière à quatre perquisitions et cinq arrestations.

Les perquisitions ont permis la saisie d’importantes quantités de substances illicites, dont près de 4 litres de GHB – mieux connue sous le nom de drogue du viol –, ainsi qu’une multitude d’autres types de stupéfiants. Un revolver et des munitions ont également été saisis.

Les cinq suspects ont comparu vendredi, à Montréal, sous des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de possession non autorisée d’arme à feu.