Un avant-goût de l'hiver

Neige, vents, pluie: la météo sera capricieuse cette semaine et la plupart des régions du Québec auront droit à des conditions qui auront un avant-goût hivernal, poussant Environnement Canada à émettre plusieurs alertes.

À Montréal, des averses soutenues par des rafales allant à 70 km/h sont prévues lundi durant la journée, avant de changer en quelques averses de neige la nuit prochaine. Les températures seront stables avec 7 degrés Celsius.

Mardi, alternance de soleil et de nuages avec les mêmes températures saisonnières.

La journée de mercredi sera ensoleillée, avant que les nuages soient de retour jeudi et vendredi où les températures seront quelque peu relevées, puisqu’il fera 12 degrés C vendredi, contrairement aux 3 degrés prévus jeudi.

Même topo à Québec et ses environs, puisqu’on prévoit lundi des averses et même de la neige pour le secteur nord avec des rafales atteignant les 60 km/h en matinée avec un maximum de 4 degrés.

Mardi et mercredi, on s’attend à des températures négatives avec alternance de soleil et de nuages, alors que jeudi et vendredi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d’averses de neige.

Toujours pour Québec, un avertissement de débordement côtier a été émis, à cause d’une intense dépression en provenance de Colorado.

Neige et visibilité réduite

Plus à l’est, des alertes ont été émises concernant notamment les secteurs de Sept-Îles, Gaspé et Anticosti. Ces avertissements portent sur des risques de déferlement de vagues et de débordement côtier en après-midi.

Dans le secteur de Sept-Îles - Port-Cartier, de 5 à 10 cm de neige sont attendus tôt ce matin et la visibilité sera réduite par endroits.

Ailleurs, on prévoit lundi des averses notamment en Estrie, en Beauce et en Mauricie ainsi que des averses de neige mardi, sauf en Mauricie où le soleil jouera au yoyo avec les nuages avec des températures oscillant entre moins 2 et 1 degré.

Les nuages seront également au rendez-vous pour les journées de jeudi et vendredi avec des températures saisonnières.