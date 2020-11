Un véhicule plonge dans la rivière Yamaska avec deux femmes à bord

Un véhicule avec deux femmes à bord a sombré dans la rivière Yamaska, lundi en fin d’avant-midi, à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Le drame s’est produit vers 11 h 45, sur la rue Girouard Ouest, près de l’intersection de l’avenue de l’École.

«Le véhicule s’est retrouvé dans l’eau à la suite d’une perte de contrôle, mais on ne sait pas ce qui a provoqué cette perte de maîtrise», a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau.

ADAM BOLESTRIDGE/AGENCE QMI

En effet, les policiers dépêchés sur les lieux s’expliquaient mal comment le véhicule a pu se retrouver dans la rivière. Tout porte à croire que la conductrice ne roulait pas à une vitesse excessive.

Qui plus est, la perte de contrôle est survenue dans une courbe très peu prononcée.

ADAM BOLESTRIDGE/AGENCE QMI

Les pompiers locaux sont rapidement arrivés sur les lieux et comme le véhicule à bord duquel se trouvaient les victimes était tout près de la berge, ils ont rapidement pu procéder à leur sauvetage.

Souffrant d’hypothermie, la passagère a été transportée à l’hôpital, mais on ne craindrait pas pour sa vie. L’état de santé de la conductrice serait toutefois beaucoup plus grave. Son état serait très instable et sa vie ne tiendrait qu’à un fil, ont rapporté les autorités.

ADAM BOLESTRIDGE/AGENCE QMI

L’âge des deux victimes n’a pas été précisé par la police.

Un spécialiste en reconstitution de scène d’accident de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux du drame, tout comme des techniciens en identité judiciaire, afin de tenter d’établir la cause et les circonstances de cet accident.