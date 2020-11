Une violente tempête de pluie à New York

Une ligne orageuse particulièrement puissante a déferlé sur Manhattan à New York, dimanche soir, au point où des alertes de tornade ont été émises pour la ville de New York, le New Jersey et le Connecticut.

Arbres déracinés, paniers d’épicerie envolés, toits arrachés, les dommages étaient nombreux et au plus fort de la crise, plus de 100 000 ménages étaient privés d’électricité.

Des rafales de vent à plus de 120 km/h ont été enregistrées. Aucune tornade n’a été confirmée, mais des vents en tourbillon ont été aperçus.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des rafales de vent très puissantes en plein cœur de Manhattan.

Plus de deux millions de personnes vivent dans le secteur visé par les alertes, qui ont pris fin vers 22h dimanche soir.