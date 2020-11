Amazon se lance dans la pharmacie

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi le lancement de nouveaux services dans la pharmacie aux États-Unis dont la création d'une page dédiée permettant de commander en ligne des médicaments prescrits par des professionnels de santé.

Le but, affirme le groupe dans un communiqué, est de permettre aux internautes de se procurer des médicaments «aussi facilement que tout autre achat sur le site d'Amazon» et de leur éviter la queue dans les officines.

Amazon avait déjà mis un pied dans la distribution de produits pharmaceutiques en acquérant en 2018 le site spécialisé PillPack, qui livre notamment des produits pour les patients atteints de maladies chroniques.

La société propose désormais une nouvelle page sur son site dédiée à la pharmacie, permettant aux internautes de remplir une prescription depuis leur ordinateur ou leur téléphone.

Ils peuvent enregistrer les informations de leur assurance-santé sur un profil sécurisé et demander à leur médecin d'envoyer les ordonnances directement à Amazon Pharmacy.

Les internautes pourront comparer les différentes options de prix en fonction de leur assurance. Ils pourront aussi voir les différentes marques de génériques existantes et les divers dosages possibles.

Amazon précise qu'il ne livrera pas certains médicaments, comme ceux à base d'opiacés.

Aux abonnés à son service Prime, Amazon proposera la livraison gratuite en deux jours des médicaments ainsi que des rabais quand ils paieront certains médicaments sans assurance.

«Alors que de plus en plus de gens cherchent à faire leurs courses du quotidien depuis leur domicile, la pharmacie est un ajout important et nécessaire à la boutique en ligne Amazon», a souligné Doug Herrington, responsable des services aux clients en Amérique du Nord.

Les actions des chaines de pharmacies chutaient fortement dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse: Rite Aid plongeait de 11,7%, CVS de 7,1%, Walgreens de 9%. Amazon prenait 2%.