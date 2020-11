Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, trois des six résidences privées pour aînés ont plus de la moitié de leurs résidents qui sont atteints de la COVID-19.

À Acton Vale, la résidence de la Présentation est aux prises avec une éclosion, alors que 28 personnes sont atteintes de la COVID-19.

À Trois-Rivières, l'infectiologue Lise-Andrée Galarneau est non seulement citée en exemple par le ministre de la Santé, mais on lui a demandé de partager son expérience avec tous les sous-ministres et PDG d'établissements de santé du Québec.

Aussi à Trois-Rivières, les relais motoneige réclament un assouplissement aux restrictions qui leur sont imposées, sans quoi ils n'ouvriront pas durant la prochaine saison.

