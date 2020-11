Combien de logements possède votre propriétaire?

Un site internet récemment mis en ligne permet de connaître le nombre de bâtiments que possède le propriétaire d'un immeuble en inscrivant simplement l'adresse d'une de ses bâtisses.

Sur Findmylandlord, les locataires peuvent effectivement connaître l'identité du propriétaire de l'immeuble où ils habitent, le nombre de bâtiments qu'il possède, l'adresse de ceux-ci ainsi que le nombre d'appartements contenu dans chacun.

Une carte interactive de l’île de Montréal montre les emplacements de ceux-ci et indique à l’aide de bulles les propriétaires qui possèdent 50 bâtiments et plus, offrant une vue d’ensemble des grands propriétaires immobiliers à Montréal.

Contrer les rénovictions

Avec la crise du logement qui frappe Montréal, cet outil facilitera «le réseautage entre les locataires» qui souhaitent se mobiliser pour éviter les rénovictions, ces évictions pour rénovations majeures, croit la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme.

Elle ajoute que la création de ce nouvel outil est une autre preuve que les locataires veulent et ont besoin d’obtenir plus d’informations sur leur logement.

«Mais cela ne remplace pas un registre des baux [demandé par l'organisme au gouvernement du Québec], qui permettrait d'obtenir encore plus d’information, comme le prix des loyers précédents pour éviter des hausses abusives», a expliqué Mme Laflamme.

Puisqu'il s'agit d'une initiative citoyenne, rien ne permet d'ailleurs de garantir que les informations seront mises à jour, a-t-elle souligné.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) s'inquiète pour sa part de voir les associations de locataires utiliser de manière «malveillante» les informations qui se retrouvent sur le site Findmylandlord, et ce, bien qu'elles soient publiques.

La personne responsable de la conception du site n'a pas répondu à une demande d'entrevue du «24 Heures» formulée par courriel.