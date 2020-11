COVID-19: entre améliorations et nouveaux records

Certaines provinces ont connu une amélioration dans leur lutte contre la COVID-19, mardi, mais ces avancées ont été ternies par de nouveaux records qui ont été battus dans l'Ouest et au Nunavut.

Le Québec, notamment, a affiché une belle amélioration en dévoilant 982 nouveaux cas et 24 décès. C'est la première fois depuis le 3 novembre que la Belle Province annonce un nombre de contaminations sous la barre des 1000 cas.

À côté, l'Ontario s'est à nouveau maintenu au-dessus de ce cap symbolique et des chiffres du Québec en répertoriant 1249 malades de plus, tout en déplorant 12 décès.

Plus à l'Ouest, le Manitoba, qui est entré en confinement complet la semaine dernière, a affiché une nette progression en affichant 269 infections et sept décès. Il s'agit d'un nombre de nouveaux cas presque deux fois moindre qu'il y a une semaine.

D'autres records

Ces succès ont toutefois été assombris par la Colombie-Britannique qui a déclaré 717 nouveaux cas, en plus de 11 décès. Il s'agit du pire bilan journalier dans la province du Pacifique depuis le début de la pandémie, elle qui ne cesse de battre sa propre marque depuis vendredi dernier.

Signe de l'inquiétude que suscite la COVID-19 dans cette province qui pouvait jusqu'à tout récemment vanter la qualité de sa gestion de la pandémie, le premier ministre John Horgan a évoqué lors d'une entrevue avec CBC, mercredi, la possibilité de limiter les déplacements vers l'île de Vancouver pour la protéger de la maladie.

Le territoire du Nunavut, et plus particulièrement la petite communauté d'Arviat, a aussi retenu l'attention en annonçant 34 cas, soit plus du double que les 26 qui avaient été répertoriés depuis le début de l'éclosion il y a moins de deux semaines.

Au total, 46 cas sont concentrés à Arviat, une communauté comptant à peine un peu plus de 2000 habitants.

La Saskatchewan s'est aussi rapprochée d'un record en dévoilant 240 nouveaux cas, soit son deuxième plus haut total à ce jour.

D'un océan à l'autre, 4275 nouveaux cas et 59 décès supplémentaires ont été répertoriés mercredi, pour un total de 306 259 cas et de 11086 décès depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada:

Québec: 126 054 cas (6675 décès)

Ontario: 96 745 cas (3383 décès)

Alberta: 40 962 cas (432 décès)

Colombie-Britannique: 20 985 cas (290 décès)

Manitoba: 11 608 cas (179 décès)

Saskatchewan: 5422 cas (31 décès)

Nouvelle-Écosse: 1151 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 379 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 305 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 60 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Nunavut: 18 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 306 259 (11 086 décès)