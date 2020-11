Décès de Max Gros-Louis: un dernier hommage à «une légende»

Des dizaines de proches et de membres des Premières Nations se sont déplacés mardi matin pour rendre hommage à l’ancien grand chef Max Gros-Louis qui a fait progresser la cause des autochtones à l’international.

«On a perdu une légende vivante. Aujourd’hui, on rend hommage et on remercie un géant, un homme qui représentait tous les Indiens du Canada», laisse entendre son ami de longue date, Gabriel Savard, comparant Gros-Louis à Nelson Mandela dans son désir de changer les choses pacifiquement.

Photo Jérémy Bernier

Comme plusieurs, M. Savard s’est rendu au Complexe sportif Desjardins de Wendake, où la dépouille de l’ancien grand chef sera exposée jusqu’à jeudi après-midi.

Des rites traditionnels sont prévus lors des trois jours, après quoi un service religieux suivra à l’église Notre-Dame-de-Lorette où seule la famille sera invitée.

Photo Jérémy Bernier

Reconnaissance

À la suite de la cérémonie de la grande entrée avec des drapeaux, mardi matin, le corps du défunt a été déposé sur des planches, au centre d’une salle, vêtu d’habits traditionnels.

Pandémie oblige, seulement 25 personnes étaient autorisées à y entrer. De nombreuses personnes ont donc dû patienter à l’extérieur avant d’offrir leurs sympathies à la famille. Plusieurs, comme sa cousine Lise Gros-Louis, en ont profité pour se remémorer les bons moments avec le défunt et ont souligné sa grandeur d’âme.

«C’est un homme qui a toujours été fort, fier, près de la nature et des gens. De voir autant de monde à ces funérailles, ça prouve que les gens sont reconnaissants pour ce qu’il a fait», mentionne-t-elle.

Photo Jérémy Bernier

De son côté, l’actuel grand chef des Hurons-Wendats, Rémy Vincent, a indiqué vouloir s’inspirer de lui dans son rôle politique.

« Un diplomate, un bâtisseur, [un homme] qui a donné sa vie pour défendre les droits des Premières Nations, c’est le souvenir que je garde de lui », louange-t-il.

Photo Stevens Leblanc

Le maire ému

Peu de temps après avoir livré un témoignage émouvant sur les réseaux sociaux, le maire Labeaume s’est aussi assuré de pouvoir dire un dernier au revoir à celui qui a été grand chef de la nation huronne-wendate durant 33 ans.

«Max était déjà légendaire, il est devenu mythique. On va bientôt comprendre ce que ça voulait dire dans notre imaginaire collectif en tant que Canadien. On n’a pas idée à quel point cet homme-là était reconnu», a-t-il lancé à sa sortie du complexe.

Photo Jérémy Bernier

Le maire de Québec a fait mention des derniers instants qu’il a passé auprès de son ami, alors qu’il ne lui restait que quelques jours à vivre.

«On a eu beaucoup eu de plaisir lorsque je suis allé le voir aux soins palliatifs, malgré les circonstances. On s’est dit qu’on s’aimait. C’était un géant...», a-t-il souligné, émotif.

D’autres dignitaires comme le chef d’Ekuanitshi Jean-Charles Piétacho et le Consul général de France à Québec Frédéric Sanchez, entre autres, devaient aussi venir offrir leurs condoléances à la famille au courant de la journée