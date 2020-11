Demande d’action collective contre un fabricant de Varsol

La multinationale Recochem, dont les produits sont disponibles dans plusieurs quincailleries du Québec, est visée par une demande d’action collective. L’entreprise commercialiserait un même produit comme ayant différents attributs, sous différents noms et à différents prix.

Vendredi dernier, Joey Zukran du cabinet LPC Avocats a déposé une requête en Cour supérieure contre Recochem, dont le siège social est à Montréal, selon le site internet de la compagnie.

Ce dossier devrait être mené de front par plusieurs cabinets d’avocats à travers le pays. En Ontario, la firme Cambridge LLP a entamé une démarche similaire ainsi que le cabinet Boughton Law Corporation du côté de la Colombie-Britannique, mentionne au Journal Joey Zukran.

On reproche à Recochem d’avoir fait des représentations «fausses» et «trompeuses» concernant des diluants à peinture de marque Solvable et Varsol ainsi que pour les produits d’essences minérales Solvable.

Pour «augmenter les profits»

Vers les années 2000, «cherchant à augmenter ses profits» l’entreprise, qui détient notamment une usine à Montréal, aurait décidé d’acheter un seul type de solvant pour tous ses produits. Selon les documents publics, Recochem demandait avant à ses fournisseurs de lui fournir différentes variétés.

Or, malgré ce changement, on reproche à l’entreprise d’avoir continué à présenter ses produits «comme ayant une composition chimique différente et destinés à différents marchés», et ce, sans en modifier la recette.

«Par exemple, Recochem décrivait le Varsol comme étant de première qualité, alors qu’en fait la qualité était exactement la même que celle des autres solvants», allègue l’avocat Joey Zukran.

Ce dernier estime que les consommateurs ont dû « payer une prime pour ce qui pensait être de qualité supérieure » pour un produit. C’est pourquoi l’action collective, qui pourrait compter des «dizaines de milliers» de noms à travers le pays, réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, dont les montants restent encore à être déterminés.

Si elle est autorisée par un juge, l’action collective visera tous les consommateurs ayant acheté des diluants à peinture Solvable ou Varsol ou des essences minérales chez des détaillants provenant des installations de Recochem depuis le changement d’achat au niveau de l’approvisionnement.

Fondée à Montréal en 1951, l’entreprise Recochem est un fabricant et distributeur de produits servant pour l’entretien des véhicules, l’entretien ménager et le secteur industriel. La direction n’a pas retourné la demande d’entrevue du Journal, lundi.

Les produits de la compagnie sont notamment vendus chez RONA, Réno-Dépôt et Canac.

En 2018, Recochem avait été vendue à la société privée américaine H.I.G. Capital. Aujourd’hui, trois des cinq administrateurs ont leur adresse à New York, selon le Registre des entreprises.

Au printemps dernier, la compagnie avait mandaté l’ex-PDG de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, afin qu’il décroche auprès du gouvernement des «contrats publics (de gré à gré ou par appel d’offres) pour la fourniture de services et produits, par exemple des produits sanitaires ou autres, afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19».

Précisons que la marque Varsol appartient à la Pétrolière Impériale. Recochem agit comme fabricant et distributeur.

Pour plus de renseignements sur l'action collective : https://lpclex.com/fr/recochem/