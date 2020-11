Événements bruyants: entente entre Saint-Lambert et le parc Jean-Drapeau

La Ville de Saint-Lambert a réussi à s'entendre avec la Société du parc Jean-Drapeau pour mieux encadrer les événements bruyants d'envergure, ce qui évitera aux parties d'aller en cour.

L'entente prévoit notamment :

Une limite de bruit, mesurée à proximité du Bassin olympique;

Une limite de 19 événements majeurs, soit de plus de 20 000 spectateurs par jour, pour la période du 1er mai au premier lundi de septembre inclusivement, dont un maximum de 15 après le 1er juillet;

La fin des événements musicaux à 23 h.

Aucune limite d'événements majeurs n'est par ailleurs prévue le restant de l'année.

L'entente durera cinq ans et a été conclue entre les deux parties en plus du promoteur L'Aréna des Canadiens inc.

Un procès devait initialement débuter le 2 décembre prochain, mais la conclusion de cette entente en annule la tenue.