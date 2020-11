«Je prédis déjà la 4e vague après les Fêtes»

Parmi les scénarios avec lesquels jongle le gouvernement en ce qui concerne les rassemblements du temps des Fêtes, celui de 10 personnes de trois foyers différents est à l’étude.

Voici ce qu’en pensent les internautes sur la page Facebook du Québec Matin.

«Difficile de comprendre qu’on pourrait se rassembler à 10 personnes 3 adresses quand présentement les restos sont fermés. On a permis l'Halloween et depuis ce temps, on a perdu le contrôle .... Vous refusez que les enfants qui sont 10 par équipe jouent au hockey dans un aréna et vous allez rassembler 10 personnes dans une pièce. WOW! Quelle logique» - Raymond

«Ils ont fermé les restaurants, les bars, pas le droit de voir nos proches et les Fêtes, ça risque d'être très plate, mais les SAQ, SQDC CENTRES D'ACHAT SONT OUVERTS. TROUVEZ LÀ LOGIQUE.» – Eric

«Ça ne change rien...Tout le monde va faire ce qui leur tente anyway comme d’habitude...Et le gouvernement ne fera rien pour s’assurer que les règles mises en place seront respectées comme d’habitude» – Kim

«Pour nous, ça ne change pas grand-chose. On avait déjà organisé des rencontres par bulles familiales et on va garder le cap. Ça fait l’affaire de tous pour cette année. On se reprendra l’an prochain, la santé prime » – Robert

«Je prédis déjà la quatrième vague après les Fêtes genre 3 semaines après le jour de l'An, ça va être terrible la hausse des cas surtout qu'on a stagné à 1300 cas par jour. Ça va être plus que d'ici le 1er février» - Ghislain

« Rassemblements de 10 personnes ou pas en janvier, ils vont tout confiner en disant qui a beaucoup trop de cas du au party de Noël même chose pour l’école, ferme 1 mois d’après moi, ils vont dire qu’il y trop de cas pour retourner les enfants à l’école» - Tracy

«Pour mon ado et moi et bien d'autres gens seuls qui avons toujours passé Noël seuls sans même un téléphone, pour nous ça ne changera absolument rien, mais pour les autres peut-être qu'un Noël et un temps des Fêtes en confinement feraient réfléchir.» - Pascale

«Peu importe ce que le gouvernement donnera comme consigne, il y aura toujours des mécontents et des gens qui défieront juste pour le plaisir de défier et ça la CAQ est bien consciente» - Linda

«Plusieurs ne respectent rien en ce moment, donc ... les cas vont continuer à éclore après les Fêtes !!!» - Lyne