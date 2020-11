Les mots de Kamala Harris inspirent les femmes d'ici

Le discours de la vice-présidente élue, le soir de sa victoire, a résonné jusqu'au Québec. «Je ne serai pas la dernière», clamait Kamala Harris le 7 novembre dernier, au sujet du plafond de verre qu'elle venait de briser. Elle, première femme et première femme noir à obtenir le prestigieux poste de second, derrière le président américain.

L 'Union des municipalités et la Fédération québécoise des municipalités ont repris ses mots au profit d'une campagne visant à pousser les femmes à s'engager en politique municipale. La campagne consiste en un montage visuel qui place l'élue qui l'adopte aux côtés de la vice-présidente élue et qu'elle peut partager sur les pages de ses réseaux sociaux.

En Mauricie, seulement cinq municipalités sur 42, dont Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Tite, sont dirigées par des femmes. Au Centre-du-Québec, on ne fait guère mieux, tandis que 14 des 79 municipalités ont une mairesse aux commandes, au nombre desquelles Nicolet et Fortierville.

Pour les différentes politiciennes rencontrées par TVA nouvelles, plusieurs facteurs peuvent expliquer le déséquilibre dans la représentation. Le sentiment de ne pas avoir les compétences requises, les tâches ménagères qui incombent trop souvent aux femmes et le choix d'avoir des enfants sont au nombre des raisons évoquées par Ginette Deshaies, Barbara Paillé, Ginette Bellemare et Valérie Renaud-Martin, respectivement mairesse de Sainte-Marie-de-Blandford et Sainte-Angèle-de-Prémont, mairesse par intérim en 2019 et conseillère municipale à Trois-Rivières.

«Les femmes se sous-estiment. Moi je pense qu'à partir du moment où on se questionne sur notre capacité, on est à la bonne place», a pour sa part déclaré Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, au Centre-du-Québec.

Pas facile, le chemin du pouvoir pour les femmes, a souligné Mireille Lalancette, professeure en communication politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En parlant d'un double standard, elle a fait valoir que «l'on va souvent dire d'une femme qui a du caractère qu'elle est agressive, alors qu'un homme va avoir du "guts" et de l'élan».

L'UMQ et la FQM aimeraient que les conseils municipaux du Québec atteignent la parité à l'occasion du scrutin de 2021. Pour l'heure, 81% des postes de maire et 66% des sièges de conseillers sont occupés par des hommes.

