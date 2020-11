Monsieur Legault, votre plan vert me déçoit

Monsieur Legault,

Aujourd'hui, au lendemain du grand dévoilement de votre Plan pour une économie verte, je souhaitais vous faire part de ma tristesse et de ma grande déception... De ma tristesse en tant que mère inquiète pour l'avenir de ses deux enfants. De ma grande déception face à un timide plan qui n'atteindra pas les objectifs requis pour assurer un avenir aux générations futures.

Vous vous targuez pourtant d'avoir un sentiment de "devoir envers les plus jeunes", mais vous ne pensez pas à eux M. le premier ministre. Ce plan n'est pas pour eux, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup médiatique, de la poudre aux yeux. Un plan pour redorer votre ego et pour que vous puissiez scander haut et fort "regardez comme je suis généreux, puisque j'investis 6,7 milliards pour l'environnement !". Mais si j'étais vous, j'aurais honte M. Legault de m'en vanter quand vous savez très bien que votre PEV ne permettra pas d'atteindre les objectifs requis pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Point de non-retour

Pourtant, le rapport de 2018 du GIEC est très clair : dans 10 ans, nous aurons atteint le point de non retour si nous ne changeons pas drastiquement nos habitudes de vie, de consommation et notre modèle économique. 10 ans... C'est demain matin ça 10 ans...

Alors je ne comprends pas M. Legault... Pourquoi refusez-vous d'écouter les scientifiques du monde entier qui crient à l'urgence climatique ? Vous les avez bien écoutés lorsqu'il s'agissait d'agir et de protéger la population contre la pandémie de Covid-19 ? Alors pourquoi faites-vous la sourde oreille lorsque l'on parle de changements climatiques qui, pourtant, auront des effets autrement plus dévastateurs que ce virus ?

Peut-être parce que vous n'osez pas avouer à vos citoyens que vous avez choisi "l'argent" plutôt que "l'humain". Que vous avez choisi de vous ranger du côté des lobbyistes et hommes d'affaires de ce monde à qui vous laissez encore plus de temps pour nous détruire et nous faire suffoquer.

Obsolète et dépassé

Le plan que vous avez déposé aujourd'hui aurait sans doute été acceptable il y a de cela 20 ou 30 ans, mais il est obsolète et dépassé à présent. Car nous ne pouvons plus nous permettre de faire une transition douce, le temps nous est compté et nous devons effectuer des changements drastiques et nous devons le faire maintenant.

Votre PEV aurait dû s'attaquer en profondeur à tout ce qui est en train de détruire nos écosystèmes, notre planète et d'empoisonner l'air que nous respirons. Votre plan aurait dû, entre autres, mettre fin à la problématique grandissante des VUS et des camions qui représentent un véritable fléau, aurait dû faire le choix de l'écofiscalité, aurait dû imposer aux entreprises de se tourner vers l'électricité plutôt qu'au gaz.

Mais au lieu de cela, vous "pelletez par en avant". Vous prenez quelques décision, mais pas trop. Vous jetez la balle dans le camp du gouvernement fédéral, pour vous décharger de toute responsabilité quant à l'échec assuré de ce plan, et vous mettez la responsabilité de la réussite sur les épaules des citoyens, sous prétexte que vous avez fait votre part.

Vous aviez l'occasion d'innover, de vous positionner en tant que leader, de changer véritablement la face et l'avenir du Québec, de montrer le chemin vers un demain rempli d'espoir et de possibles. Mais vous avez échoué...

Aujourd’hui, je suis triste et désemparée. Car dans 10 ans, mes enfants auront 23 et 20 ans et n'auront certainement pas de "demain"...

Bien à vous,

Stéphanie de Bollivier, coordonnatrice & réviseure, ainsi que partisane et membre active de Mères au front - Rive-Sud.