«Paul à la maison» de Michel Rabagliati en compétition à Angoulême

Fort de la sortie de «Paul à la maison», l’auteur québécois Michel Rabagliati pourrait être primé une seconde fois à Angoulême en 2021.

En effet, le bédéiste qui a remporté le prix du public au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2010, grâce à son livre à succès «Paul à Québec», se retrouve une fois de plus en sélection officielle de l’événement.

Dévoilé il y a un an, le neuvième titre de sa série, disponible aux éditions de La Pastèque, fait partie de la liste des 45 titres en compétition annoncée mardi.

Dans cette plus récente BD, Michel Rabagliati a choisi d’aborder le deuil de différentes façons, mais toujours avec humour. Alors que Paul lance une bande dessinée au Salon du livre de Montréal, il doit composer avec le départ de sa fille pour l’Angleterre et celui de sa femme qui quitté le domicile familial, en plus de voir sa mère éprouver de gros ennuis de santé.

La présentation du 48e Festival d’Angoulême se fera en deux temps l’an prochain. Les professionnels seront pris à témoin les 29 et 30 janvier, alors que le grand public sera courtisé du 24 au 27 juin.