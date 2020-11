Procès d'un adolescent autiste: un couteau à steak pour tuer sa mère

C'est parce que sa mère venait de lui prendre son iPod et qu'il était fâché que le jeune autiste accusé de meurtre a frappé sa mère «jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’énergie» et qu’il est allé chercher «un gros couteau à steak» pour la poignarder.

Cette triste confession, c’est à l’enquêteur Olivier Simard du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) que le jeune Jérémy (prénom fictif), alors âgé de 17 ans, l’a faite le 17 février 2019, au lendemain du terrible drame survenu dans un appartement de Limoilou.

Dans le cadre de l’interrogatoire présenté en preuve au deuxième jour du procès, on y voit un jeune homme calme qui semble vouloir fournir les réponses au meilleur de ses connaissances.

«Est-ce que tu sais qui je suis, Jérémy?», questionne le policier. «Tu veux comprendre pourquoi que j’ai fait ça sur maman», répond le jeune homme en mimant un coup de couteau qu’il place à la hauteur de son cou.

«C’est ça. Ils m’ont choisi pour venir te rencontrer», répond l’enquêteur Simard. «À cause de quoi? Parce que t’es pas mal le meilleur pis le plus gentil ici?», questionne alors Jérémy, naïvement.

Visite

Habitant dans une résidence qui accueille les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, le jeune homme était venu passer le week-end chez sa mère, comme il le faisait régulièrement toutes les deux semaines.

Ce jour-là, la mère et son fils sont allés acheter un iPod chez Costco puis, de retour à l’appartement, ils ont mangé des fishs and ships avec des frites. «C’était bon!», laisse tomber Jérémy en se pourléchant les lèvres.

En soirée, le jeune autiste a toutefois eu un problème avec le mot de passe de son nouvel achat. Lorsque sa mère a voulu le lui prendre des mains, «parce qu’il allait le boguer», le jeune s’est fâché.

«J’ai pas aimé ça, faque j’ai frappé maman jusqu’à ce que je n’ait plus d’énergie. Maman est allée à la porte pis elle a crié tellement fort que les gens du bloc ont entendu... elle disait: "Appelez la police!" Après ça, j’ai été cherché un gros couteau à steak pis là, j’ai fait tak!», a-t-il mimé, encore une fois, en donnant un coup imaginaire.

Empathie

Quelques minutes avant de conclure l’interrogatoire, le jeune homme apprend qu’il sera escorté jusqu’au centre jeunesse Le Gouvernail. Toutefois, avant de partir, il demande, doucement: «Olivier, est-ce que mon beau-père y’a beaucoup de peine?», ce à quoi l’enquêteur répond par l’affirmative.

Pourtant, un peu plus tôt en journée, deux intervenants ayant côtoyé le jeune homme à la résidence où il demeurait avaient précisé à la juge Fannie Côtes que Jérémy «avait des difficultés au niveau de son attachement» et qu’il «n’avait pas d’empathie envers les autres».

Le procès doit se poursuivre brièvement mercredi, après quoi il reprendra la semaine prochaine, moment où les experts seront entendus pour déterminer si le jeune homme est criminellement responsable ou non.