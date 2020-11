Saguenay-Lac-Saint-Jean: des éclosions importantes en RPA

Plusieurs résidences privées pour aînés au Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouvent actuellement aux prises avec des éclosions: la santé publique fait état de 200 cas actifs constatés dans ces résidences.

Le cas le plus récent est celui de la Villa Goyette à La Baie, qui avait été épargnée par la COVID, jusqu'au vendredi 6 novembre dernier. Ce jour-là, une employée éprouve des symptômes pendant son quart de travail. Elle passe le test, est déclarée positive le dimanche. Dès le lendemain, le dépistage massif a permis d'identifier 16 cas, parmi les 31 résidents.

«On a deux cas avec des symptômes, les 14 autres sont asymptomatiques, a expliqué le propriétaire de la Villa, Philippe Dufour. Nous avons créé une zone rouge, avec des gardiens de sécurité sur chaque étage. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons aucun nouveau cas depuis deux jours.»

Depuis le début de l'éclosion, la direction de la Villa est en contact quotidien avec les autorités régionales de la santé.

«C'est privé, alors ça demande une approche plus particulière. Le plus important pour nous, c'est la collaboration des résidences», a souligné le directeur régional de la Santé publique, le Dr Donald Aubin.

«On fait les mises à jour des dossiers des patients, on s'assure qu'il n'y a pas de complications dans leur état de santé, a indiqué Philippe Dufour. Il faut aussi s'assurer du respect des consignes, de la mise en place des nouveaux horaires de travail, de repas, le lavage et la quantité des équipements de protection, aussi une aide psychologique pour les résidents. C'est vraiment de travailler en équipe avec le CIUSSS, notre personnel et les familles des résidents.»

Le dernier relevé gouvernemental, en date de lundi, indique que le Saguenay Lac-Saint-Jean compte trois résidences privées pour aînés avec plus de 50 % de résidents atteints: Villa Goyette, Auberge du Bon temps de Sainte-Monique et Domaine des Aînées d'Alma. Il s’agit de trois, parmi les six que le Québec compte au total.

«C'est épeurant quand le virus entre. Ce n'est pas juste une vague, c'est un véritable raz-de-marée...» a fait savoir le directeur de la Villa Goyette.

