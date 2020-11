Systèmes de communication du SPVQ: écarté de ses fonctions pour avoir déploré des failles

Préoccupé par l'adhésion des policiers à ses nouveaux systèmes de communication, le Service de police de la Ville de Québec a écarté de ses fonctions de formateur un agent qui, à quelques reprises à l'automne 2019, a soulevé les failles du Système évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec à la direction.

Selon des informations obtenues auprès de multiples sources policières, de nombreux tests lors de la période de rodage du SERAQ à l'automne 2019 se sont avérés peu concluants.

Un policier qui agissait en temps que «super-utilisateur» mandaté pour tester les appareils et former ses collègues a verbalisé son désaccord avec l'état des nouveaux systèmes de communication du SPVQ.

TVA Nouvelles a mis la main sur une note interne écrite en novembre 2019, à la suite de ces doléances.

On peut notamment y lire les problèmes recensés par les super-utilisateurs lors des tests: «Impossibilité de communiquer autour d'une zone précise, qualité sonore inadéquate, passerelle informatique loin d'être optimale».

Il est également précisé dans cette lettre qu'il est de la responsabilité des super-utilisateurs de favoriser l'approbation et l'adhésion de leurs collègues au SERAQ(un système qui a coûté 30 M$ à la Ville de Québec): «personne n'y gagnera si la perception devient négative avant même le déploiement, et ce, basé sur des impressions et non des faits puisque cette période a justement pour but d'améliorer la solution », peut-on lire.

Le policier qui a précédemment verbalisé ses inquiétudes a par la suite été écarté de ses fonctions de super-utilisateurs en janvier 2020.

«En posant des questions, il s'est fait dire qu'il n'était pas un bon ambassadeur et qu'il allait nuire à l'acceptation du projet», nous indique une source policière qui a requis l'anonymat.

«Il a tellement mis d'heures, il a tellement travaillé fort là-dessus. C'est horrible la façon dont ça s'est terminé pour lui», nous a verbalisé une autre source policière.

L'agent en question est toujours à l'emploi du SPVQ. Actuellement en arrêt de travail, ce dernier a poliment refusé de commenter le dossier, lorsque retracé par TVA Nouvelles.

Même son de cloche au SPVQ.

«Nous ne pouvons répondre à vos questions, puisqu'il s'agit de régie interne», indique par courriel Sandra Dion, relationniste à la police de Québec.

«Il avait raison»

Le chef de l'opposition à la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, estime que le policier qui soulignait les problèmes des systèmes de communication avait raison de le faire.

«Il avait raison et il a fait son travail. Le rôle du super-utilisateur est de s'assurer que ça fonctionne. Surtout lorsqu'on parle de sécurité publique. Les policiers et policières qui sont sur le terrain ont besoin de savoir que ces systèmes fonctionnent», mentionne le chef de Québec 21.

Ces informations arrivent à la suite des nombreuses défaillances du nouveau système de radiocommunication(SERAQ) et du logiciel de répartition des appels dans les auto-patrouilles(RAO) récemment dénoncées par la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec.

En plus des problèmes de communications des policiers lors de la nuit d'horreur du 31 octobre dans le Vieux-Québec, d'autres incidents du genre ont été rapportés, notamment à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 8 novembre dernier et lors d'une opération policière dans l'arrondissement Sainte-Foy le 14 novembre dernier.