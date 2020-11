Un vaccin grâce à... Dolly Parton!

La société biotechnologique Moderna a affirmé cette semaine que son vaccin était efficace à 94,5%, une annonce qui amène de l’espoir dans le monde, mais cette nouvelle ne serait possiblement jamais arrivée sans l’aide de... Dolly Parton!

En avril dernier, la vedette country américaine a fait un don d’un million de dollars pour la recherche sur le nouveau coronavirus à l’Université Vanderbilt.

Un peu plus de sept mois plus tard, on apprend que le don de la chanteuse a servi à financer la recherche pour le vaccin de Moderna.

Le nom de Parton apparaît dans des documents préliminaires sur le vaccin.

Le don de la chanteuse avait à l’origine été fait en honneur de son ami et professeur à Vanderbilt, le Dr Naji Abumrad.