Une saison difficile pour Thierry Henry

L’entraîneur-chef de l’Impact, Thierry Henry, ne s’en cache pas : il trouve que sa première année à la barre de l’équipe montréalaise est particulièrement difficile.

C’est qu’il a révélé à l’analyste du réseau TVA Sports Vincent Destouches lors d’un long entretien.

«Je n’ai pas peur de le dire : de toute ma carrière de footballeur et de ma petite carrière d’entraîneur, c’est la chose la plus difficile que j’ai eu à gérer, là, cette année, cette saison. Sur les plans émotionnel, professionnel, personnel...», a affirmé Henry.

Évidemment que la pandémie mondiale a teinté négativement cette première saison à la tête du Bleu-Blanc-Noir, puisque l’équipe naviguait constamment dans l’incertitude. Néanmoins, la présente campagne a permis à l’ancienne gloire française de progresser.

«Sur le plan humain, j’ai beaucoup appris cette saison, a-t-il dit. À certains moments, il fallait être le père Fouettard, d’autres fois, l’avocat, le père, la mère, l’avocat du diable... Parfois, il fallait leur rentrer dedans, à d’autres moments, il fallait les laisser tranquilles. J’ai beaucoup appris. Sur le plan humain, ç’a été dur, mais ça nous a soudés. On s’est sortis de cette épopée en restant un peu plus soudés. Je pense que, pour le futur, les gars ont appris sur eux-mêmes en tant qu’hommes, et c’est super important.»

Il sera possible de regarder l’entrevue complète de Henry avant l’affrontement éliminatoire de son club contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, vendredi, sur les ondes de TVA Sports.

