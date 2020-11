88 arrestations dans un démantèlement d'un gang ontarien hyperviolent

La police ontarienne a réalisé un coup de filet majeur, mercredi, en démantelant un gang de rue vraisemblablement responsable d'au moins trois meurtres, incluant celui d'un adolescent innocent de 17 ans.

Vente de drogue, homicides, trafic humain, blanchiment d'argent; les membres du gang «No Money So Sick» trempaient dans de nombreux domaines de criminalité et contrôlaient notamment le commerce de la drogue à Brampton et à Mississauga, en banlieue de Toronto, ont avancé les enquêteurs de la Police régionale de Peel mercredi avant-midi.

Un peu plus tôt dans la journée, quelque 600 policiers se sont déployés pour mener 83 mandats de perquisition dans le cadre du projet «Siphon». Au cours de cette frappe majeure, ils ont réalisé 88 arrestations, en plus de saisir pour près de 2 millions $ en drogue, 1 million $ en espèces et 34 armes à feu.

Les enquêteurs de plusieurs corps policiers ont passé 14 mois à monter leur dossier sur «No Money So Sick».

«Cette organisation a été liée à certaines des violences les plus incontrôlées que cette communauté a subies au cours des dernières années», a souligné le chef de la police de Peel, Nishan Duraiappah, lors d'une conférence de presse.

Des membres du gang seraient notamment liés à trois meurtres, ainsi qu'à une tentative de meurtre. Ne reculant devant aucune violence, des membres du gang auraient même tué des gens en plein jour, sans se soucier de faire des victimes collatérales.

Une caméra de surveillance avait notamment capté, le 29 octobre dernier, deux membres allégués du groupe tentant d'abattre une personne en pleine rue, en milieu d'après-midi. L'un des suspects était armé de ce qui semble être un pistolet-mitrailleur, peut-on constater sur les images.

Jonathan Davis, 17 ans, une des victimes, avait été atteint lorsque des membres du gang avaient ouvert le feu dans un parc de Mississauga rempli d'enfants en septembre 2019, tirant plus d'une centaine de projectiles. Cinq autres personnes, dont quatre enfants, avaient aussi été blessées lors de cette fusillade, qui visait probablement un groupe filmant une vidéo de rap.

Au total, les membres du gang arrêtés mercredi feront face à plus de 800 accusations, a souligné la police.

«Ceci envoie un message fort comme quoi le crime organisé ne sera pas toléré dans notre communauté», a souligné la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, par communiqué.