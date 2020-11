Confusion autour de la tenue de réunions «essentielles» de 250 personnes

Même si les rassemblements intérieurs sont interdits en zone rouge, une confusion règnait mercredi autour des réunions permises dans les hôtels et les salles de réunion, si bien que le gouvernement a dû faire une mise au point.

Après la ministre du Tourisme Caroline Proulx en matinée, le ministère de la Santé a réitéré en cours de journée que les rassemblements de 250 personnes ne sont pas permis en zone rouge, sauf en cas de «situations exceptionnelles et très rares pour assurer une continuité de différents secteurs de la société».

«Le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à rappeler que les rassemblements sont toujours interdits dans les salles louées et les salles communautaires dans les régions se trouvant au palier d’alerte maximale (rouge). Il en va de même pour les auditoires et audiences dans un lieu public intérieur», écrit-on dans le communiqué.

Dans un arrêté ministériel du 22 octobre dernier, Québec a permis la tenue de certaines activités jugées «essentielles» pouvant réunir jusqu’à 250 personnes, même en zone rouge, pour des «activités organisées nécessaires et même essentielles à la poursuite des activités s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de celles d’un établissement d’enseignement, d’un tribunal, d’un arbitre, d’une association de salariés, de professionnels, de cadres, de hors‐cadres ou d’employeurs, d’un poste consulaire, d’une mission diplomatique, d’un ministère ou d’un organisme public».

Les participants doivent toutefois être capables de conserver une distance entre eux de deux mètres.

Ce décret a visiblement été interprété de différentes façons par les principaux joueurs concernés, puisqu'au cours des derniers jours, certaines entreprises ont fait de la promotion sur les réseaux sociaux pour la location de leur salle de réception, entraînant une certaine confusion et de la colère auprès de la population en zone rouge.

Rappelons que les restaurants etles autres lieux de rassemblement demeurent également fermés.