COVID-19 | Les lampes et les bâtons à UV sont risqués

Santé Canada appelle les Canadiens à la prudence relativement à des «allégations trompeuses» et «non prouvées» concernant les propriétés désinfectantes de lampes et de bâtons à ultraviolets (UV).

Selon le ministère, leur utilisation dans le cadre de la pandémie de COVID-19 présente des risques, notamment pour la peau et les yeux.

Des publicités ont notamment incité les Canadiens à avoir recours à des lampes et à des bâtons à UV pour désinfecter leur téléphone cellulaire, leur trousseau de clés et leur portefeuille.

Les autorités ont d’ailleurs demandé que la diffusion de ces publicités «illégales» cesse sur-le-champ.

«À ce jour, Santé Canada n'a pas reçu de preuve qui appuie ces allégations» touchant à leur capacité à désinfecter les articles ménagers et visant à contrer le virus, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

On recommande aux Canadiens de cesser «immédiatement» de les utiliser, rappelant que la vente et la publicité sont illégales pour des produits de santé «pour lesquels des indications fausses ou trompeuses sont fournies».

La mise en garde vise les produits à ultraviolets C (UVC). «Les UVC sont une forme extrêmement dangereuse de rayonnement UV et, bien qu'ils puissent détruire certains germes sur les surfaces non poreuses, ils causeraient des blessures si on les applique sur la peau», a indiqué Santé Canada, en rappelant que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a aussi prévenu des risques liés à ces produits à ultraviolets.

Pour se protéger de la COVID-19, Santé Canada recommande de nettoyer et de désinfecter fréquemment les surfaces et les articles souvent touchés. Il faut aussi se laver régulièrement les mains, pratiquer la distanciation physique et porter un masque dans les endroits publics fermés.