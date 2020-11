De l'aide pour les gites et les hôtels des Cantons-de-l'Est

Les propriétaires des quelque 150 gites et hôtels des Cantons-de-l’Est – pour un total de plus de 3400 chambres – ont encaissé des pertes importantes depuis le début de la pandémie en février dernier.

Bien qu'elle soit loin de les compenser entièrement, l’aide gouvernementale annoncée mercredi est précieuse en raison de l'ampleur de la crise.

Il ne fait aucun doute, l'aide de 38 millions $ viendra mettre un baume sur les difficiles derniers mois vécus par plusieurs propriétaires de gites et d'hôtels.

Après un été respectable, l'automne a été marqué par le passage de la région en zone rouge et par la perte de la clientèle événementielle, ce qui va leur faire encore plus mal.

À l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville, on affiche un taux d'occupation oscillant entre 5 % et 15%, alors qu'il y est habituellement cinq à six fois plus élevé.

Cette aide sera calculée en fonction des écarts de la taxe sur l'hébergement. Sans compenser les coûts de leurs frais fixes, elle pourrait représenter des montants appréciables.

Les hôteliers seront remboursés par leur propre association, une façon de faire qui s'est avérée très efficace la première fois.

De quoi faire des envieux chez les restaurateurs pour qui, semble-t-il, l'aide tarde à arriver.

Le propriétaire du Wesley à Sherbrooke a dû fermer ses portes il y a une semaine.