George Clooney a donné 1M$ à 14 de ses proches

George Clooney a décidé qu'il ne voulait pas que ses plus proches amis attendent le million de dollars qu'il leur léguerait chacun dans son testament.

L'acteur de 59 ans, qui a été nommé « Homme de l'année » par le magazine britannique GQ, a déclaré que sa famille et ses amis sont ce qui est le plus important pour lui et a révélé qu'il avait décidé de partager sa richesse avec eux, car « sans eux, je n'aurais rien de tout cela. »

« Nous sommes tous très proches, et je me suis dit que si je me faisais renverser par un bus, ils seraient tous sur mon testament », a-t-il poursuivi en demandant : « Alors pourquoi devrais-je de me faire renverser par un bus ? »

La vedette a admis que si ces dernières années, il est devenu un vrai père de famille, il était réticent à l’idée de se marier ou à avoir des enfants jusqu'à ce qu'il rencontre sa femme, Amal, qu'il a épousée en 2014.

« Pendant 36 ans, j'ai été le type qui disait, si un enfant surgissait et se mettait à pleurer : "Tu te fous de moi ?" Et maintenant, c’est moi le gars avec l'enfant. J’étais le genre de mec avec ce discours : "Je ne me marierai jamais. Je ne vais pas avoir d'enfants, je vais travailler, j'ai de bons amis, ma vie est remplie, je vais bien », a-t-il dit avec humour.

La vedette des Descendants, qui a maintenant des jumeaux Ella et Alexander, trois ans, avec sa femme avocate, a aussi avoué : « Je n'avais jamais été dans la situation où la vie de quelqu'un d'autre était infiniment plus importante pour moi que la mienne. Et puis, il faut prendre en charge deux autres individus, qui sont petits et doivent être nourris. »