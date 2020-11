Guéries de la COVID-19, elles racontent leur calvaire

À Paspébiac, en Gaspésie, un souper familial bien ordinaire a complètement changé la vie de plusieurs personnes alors que la COVID-19 s’est invitée à la table. Lorraine et Linda Parisé, deux sœurs qui ont été infectées et qui sont aujourd’hui guéries, racontent leur cauchemar.

«Il n’y avait personne qui avait des symptômes [...] C’était simple. C’était vraiment un souper de famille entre les sœurs et notre mère», dit Linda Parisé.

La famille Parisé était loin de se douter qu’un repas d’à peine une heure allait chambouler leur vie. C’est le conjoint de Linda qui a été le premier à ressentir des symptômes à la poitrine et au dos.

«On a pensé tout de suite au cœur. On est allé passer le test à Maria et le lendemain matin, il a été déclaré positif», poursuit Linda.

Dans les jours suivants, le verdict tombe : cinq des six personnes présentent autour de la table obtiennent un résultat positif au coronavirus.

«On a eu la même chose toutes les deux. Moi je faisais de la fièvre. On a perdu l’odorat, le goût, on a eu de la faiblesse et mal dans les membres», raconte Lorraine.

Le mari de Lorraine sera le moins chanceux du groupe. Après avoir reçu un diagnostic de pneumonie, il passera 18 jours à l’hôpital, dont 13 dans le coma. Il perdra plus de quarante livres. Il conserve aujourd’hui de graves séquelles.

«Le médecin a dit peut-être un an, mais tout dépend de l’évolution [...] Il est comme un enfant. Il réapprend à marcher et à manger. Son clapet ne ferme plus. Il mange en purée», se désole-t-elle.

De leur côté, les Paspéyas de 63 et 64 ans pourtant guéries conservent des douleurs au dos.

«Même si on a passé à travers ça, on a encore peur. Même si mon docteur m’a dit qu’on est immunisé, j’ai peur», souffle Linda.

À quelques semaines des célébrations de Noël, les sœurs Parisé invitent les Gaspésiens à redoubler de prudence.

«C’est très sournois cette cochonnerie-là. Puis, s’il vous plaît, les gros rassemblements, c’est non», demande Linda.

«On a Facebook et FaceTime. Ça veut dire que toute la famille peut se réunir virtuellement, puis tu vas te coucher le soir et tu n’auras pas d’inquiétude», conclut Lorraine.

- Avec les informations de Patrick Giguère | CIMT-CHAU