Intact fait une acquisition à l’international avec l’appui de la Caisse

Intact Corporation financière (TSX: IFC) mettra la main sur les activités britanniques et internationales de RSA Insurance Group plc (RSA) avec l’aide de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Dans le cadre de cette transaction de 12,3 milliards $, l’entreprise québécoise sera aussi copropriétaire avec la danoise Tryg A/S, l’actuelle propriétaire de RSA, des activités au Danemark.

Pour mieux gérer cette acquisition, intégrer ses activités et développer sa stratégie numérique, Intact compte investir 1,5 milliard $ en technologies au Québec d’ici cinq ans. La compagnie souligne que cet achat permettra d’augmenter «substantiellement le rôle et l'influence de plusieurs équipes stratégiques basées au Québec, de consolider les importantes retombées économiques d'IFC dans la province, et d'en générer davantage grâce à ces activités additionnelles».

«L'acquisition de RSA, réalisée avec l'appui de la Caisse, créera des activités supplémentaires et des opportunités pour les équipes soutenant nos opérations mondiales. Celles-ci, jumelées aux investissements que nous ferons en technologies, donneront une impulsion importante et pérenne au rayonnement de nos équipes stratégiques basées au Québec», a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, par communiqué.

Ce chef de file du milieu de l’assurance, qui possède notamment la marque belairdirect, veut ainsi faire appel à plus de 1500 experts québécois en expérience usager, design, ingénierie mobile et logicielle, cybermétrie, apprentissage automatique et intelligence artificielle pour améliorer ses produits et services.

La Caisse s’est dite heureuse de favoriser l’expansion d’Intact.

«Depuis plus de 10 ans, nous sommes partenaires d'Intact Corporation financière. Notre investissement a généré des rendements avantageux pour nos déposants, notamment grâce à la solide feuille de route de la société en matière d'intégration des entreprises acquises», a affirmé Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

Intact emploie environ 16 000 personnes, dont plus de 5000 au Québec. Cet assureur est le plus important en assurance de dommages au Canada et l'un des plus gros en assurance spécialisée en Amérique du Nord. Annuellement, ses primes annuelles s’élèvent à plus de 11 milliards $.

