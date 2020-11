La directrice du PLC au Québec rétropédale au sujet de la loi 101

La directrice du Parti libéral du Canada pour le Québec, Chelsea Craig, revient sur ses propos après des commentaires écrits sur Twitter voulant que la loi 101 soit oppressive qui ont refait surface.

«Je veux être claire: 1) le français recule au Québec et il faut le protéger 2) la loi 101 est importante 3) c’est important de pouvoir se faire servir en français au Québec incluant à Montréal», a-elle écrit mercredi après-midi sur le réseau social.

Des messages que la représentante du PLC aurait écrits en septembre critiquent vertement la loi 101 comme étant «oppressive» et ayant «ruiné l’éducation en anglais» au Québec. L’affaire a fait surface après que la chroniqueuse Sophie Durocher eut fait mention des commentaires de Mme Craig durant une intervention à Qub Radio.

Ces messages sur Twitter semblent avoir été supprimés et il n’a pas été possible d’authentifier que Mme Craig les a bel et bien formulés.

Quoi qu'il en soit, le PLC a tenu à prendre ses distances. «Le Parti libéral du Canada est le parti de Laurier, de la Charte, de la Loi sur les langues officielles, et le premier à reconnaître que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans la protection du français au Québec», a déclaré le porte-parole Matteo Rossi.

Les partis d’opposition à Ottawa, qui souhaitent tous que la portée de la loi 101 soit étendue aux entreprises à charte fédérale, ont fustigé Mme Craig.

Aux yeux du chef bloquiste Yves-François Blanchet, l’incident met en lumière une hypocrisie des libéraux de Justin Trudeau face à leur volonté réelle de protéger la langue française.

«La présidente du parti et [la députée] Lambropoulos révèlent simplement ce qui est une conviction idéologique et un intérêt pratique pour les libéraux. Pour eux, le français et la langue française sont contraires à leurs valeurs profondes [,c'est-à-dire] qu’il y a une langue nationale au Canada, l'anglais», a-t-il commenté.

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, se dit inquiet de constater que «les gaffes commencent à s’accumuler» du côté du PLC.

La députée de Saint-Laurent, Emmanuella Lambroupolos, s’est récemment rétractée après avoir remis en doute le recul de la langue de Molière au Québec.

Durant une réunion du comité des Langues officielles, vendredi dernier, elle a demandé des preuves que le français perdait du terrain dans la province. «On entend, je ne veux pas appeler ça un mythe, je vais donner le bénéfice du doute, mais on entend que la langue française est en déclin au Québec. J’ai besoin de le voir pour le croire», a-t-elle dit dans une intervention en anglais.

La ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a depuis martelé à plusieurs reprises que ces propos ne cadrent pas du tout avec la position du gouvernement fédéral.

«Il va de soi qu’on reconnait que le français fait face à un recul à Montréal, au Québec et au pays. Les études le démontrent. Ce sont des faits et c’est pour cela que nous allons agir», a-t-elle dit.

Le dernier discours du Trône souligne l’importance de protéger le français et de moderniser la Loi sur les langues officielles.