L’inflation continue de grimper en octobre

L’inflation a continué de lentement remonter en octobre au pays après avoir reculé durant la première vague de la COVID-19 au printemps.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 0,7 % d'une année à l'autre le mois dernier au pays, a rapporté Statistique Canada, mercredi. Même si cette progression demeure modeste, c’est davantage que l'augmentation de 0,5 % en septembre, qui constituait un sommet depuis février.

Encore une fois le mois dernier, la hausse de l’inflation par rapport à il y a un an a été légèrement plus faible au Québec qu’ailleurs au pays à 0,5 %.

L’Alberta a enregistré la croissance la plus forte à 0,7 %, tandis que l’Ontario suivait à 0,7 %.

Les aliments plus chers

Au pays, les prix de la nourriture ont poussé vers le haut l’inflation.

«Sans l'essence, l'IPC a progressé de 1,0 % en octobre, ce qui représente une croissance identique à celle observée en septembre», a précisé Statistique Canada.

L’augmentation des prix des légumes frais et de la viande s'est toutefois accentuée en octobre.

«L'augmentation d'une année à l'autre des prix des légumes frais enregistrée en octobre (+9,5 %) a été supérieure à celle observée en septembre (+3,6 %)», a expliqué l’organisme fédéral qui montre du doigt les prix de la laitue qui ont bondi de plus du quart en octobre en raison de la baisse de l'offre due à des maladies et des conditions météorologiques défavorables dans les régions productrices.

Les prix de la viande ont aussi monté de 1,7 % d'une année à l'autre en octobre, notamment à cause du poulet frais ou surgelé (+2,4 %).

Les prix des logements (+1,8 %), soins de santé et soins personnels (+1,8 %), des boissons alcoolisées, produits du tabac et cannabis récréatif (+0,7 %) ainsi que des dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage (+0,4 %) ont aussi poussé vers le haut l’inflation par rapport à octobre 2019.

À l’opposé, les vêtements et chaussures (-4,0 %), les loisirs, formation et lecture (-1,3%) et les transports (0,1%) ont eu l’effet contraire sur une période d’un an en octobre.