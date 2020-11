Longue file d'attente pour des projets de rénovation en Estrie

Vous avez un projet de rénovation dans vos cartons? Pensez-y à l’avance si vous avez besoin de travailleurs spécialisés parce que leur agenda est très chargé. Depuis le début de la pandémie, la demande pour les plombiers, électriciens et peintres, notamment, ne s'essouffle pas.

Les projets de rénovation se multiplient depuis le printemps et la demande pour les plombiers ne ralentit pas.

«J'ai des contrats pour un mois à venir. Je refuse au moins deux à cinq clients par jour, soit des urgences ou des travaux planifiés, mais que je n'ai pas le temps de faire», a indiqué à TVA Nouvelles Christian Auger, mercredi.

Pour les électriciens, c'est pareil. «Je suis pris jusqu'à Noël au moins! Chaque jour, je dois dire non à des clients», a raconté Bruno Fauteux.

Il y a aussi beaucoup de constructions neuves cet automne et ça se ressent dans les firmes d'architectes. «C'est plus facile de construire maintenant que le printemps dernier. Il y a moins d'incertitude et il y a un erre d'aller qui fait que oui, il y a un engorgement actuellement», a mentionné Daniel Quirion, copropriétaire chez Jubinville et Associés, Architectes.