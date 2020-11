Plus d’un million de produits dans le Panier bleu

Le catalogue du Panier bleu regroupe, juste à temps pour le magasinage des Fêtes, plus d’un million de produits vendus par des commerçants québécois.

Selon l’organisation, le catalogue a même doublé le nombre de produits offerts depuis le lancement du 16 octobre et quelque 250 000 recherches de produits ont été comptabilisées jusqu’ici.

Parmi les autres chiffres dévoilés mercredi, à un peu plus d’un mois de Noël, on constate un engouement pour le magasinage en ligne en ces temps de pandémie avec plus de 120 000 visiteurs uniques sur le site du Panier bleu et ce trafic a généré plus de 500 000 pages vues en un mois.

Les visites sur le site du Panier bleu devraient augmenter au cours des prochaines semaines avec le magasinage en ligne, les Québécois étant invités à commencer dès maintenant leurs emplettes de cadeaux de Noël pour éviter la cohue que l’augmentation des livraisons pourrait provoquer. Et l’achat local est plus capital que jamais avec la dure année qui se termine.

«Les Québécois ont clairement manifesté leur volonté d'encourager et de soutenir des entreprises d'ici, a dit mercredi Alain Dumas, directeur général du Panier bleu, par communiqué.

«À l'aube de la période des Fêtes, une saison cruciale pour le secteur du commerce au détail, nous souhaitions offrir une alternative aux consommateurs pour qu'ils puissent magasiner plus facilement chez des détaillants québécois, au lieu de passer par des plateformes étrangères, a-t-il poursuivi. Comptant plus d'un million de produits disponibles en ligne, Le Panier bleu constitue désormais une option pour ceux qui souhaitent privilégier l'achat ici. Nous sommes heureux de constater l'engouement des consommateurs autour du catalogue de produits qui continuera de grandir et de se raffiner.»

En plus de l’achat en ligne auprès de commerçants québécois, l’organisation du Panier bleu souhaite que les consommateurs encouragent leurs commerçants de quartier et leurs artères de proximité. Pour ce faire, la campagne #JachèteBleu a été lancée.