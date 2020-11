Poutine complimente la «masculinité» de Bolsonaro

Le président brésilien Jair Bolsonaro a fièrement partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de son homologue russe Vladimir Poutine faisant l'éloge de ses «qualités masculines», une «amitié» qui a fait naître des memes désopilants sur internet.

Dans son discours mardi lors d'un sommet en ligne des pays du Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), le président russe a estimé que Bolsonaro était un «exemple» pour sa gestion de la pandémie de coronavirus, pourtant jugée chaotique, voire irresponsable, par de nombreux épidémiologistes.

«Vous avez vous-même subi cette infection personnellement et vous avez passé cette épreuve avec grand courage», a déclaré M. Poutine, une allusion au fait que son homologue brésilien avait été contaminé par le coronavirus en juillet.

«Vous avez démontré les meilleures qualités masculines, comme le courage et la volonté, pour faire face à tous les défis avec le plus grand respect pour la volonté de votre peuple et les intérêts de votre pays», a-t-il ajouté.

Des propos retranscrits mercredi matin par le président brésilien dans un message sur Facebook, après le partage d'une vidéo sous-titrée en portugais.

Dans sa chronique sur le site d'informations Uol, Reinaldo Azevedo, un des commentateurs politiques les plus respectés du Brésil, n'a pas manqué de souligner que, comme le président brésilien, Vladimir Poutine est un «homophobe notoire».

Reinaldo Azevedo a aussi rappelé que ce soutien inespéré venu de Moscou était bienvenu pour Bolsonaro, après la défaite de son modèle et principal allié, Donald Trump.

Une défaite encore non reconnue par Jair Bolsonaro, un des seuls dirigeants à ne pas avoir félicité le président élu des États-Unis, Joe Biden.

«Bolsonaro peut déjà faire son deuil. Il a un nouvel ami peu fréquentable», a écrit M. Azevedo.

Sur les réseaux, on peut voir des memes illustrant cette «bromance», avec par exemple un montage photo où Bolsonaro est assis derrière Poutine sur son cheval, lui aussi torse nu.