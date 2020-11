Tests par gargarisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pourra-t-on dire adieu à l'écouvillon lorsqu'on ira passer un test de dépistage à l'avenir? Grâce au gargarisme, ça pourrait être le cas. Mercredi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une centaine de personnes ont expérimenté ce mode de prélèvement.

Cette méthode consiste à se gargariser avec 5 millilitres d'eau de source dans la bouche pendant cinq secondes, cinq secondes dans la gorge, on répète, puis on recrache dans un contenant. L'échantillon pourra ensuite être analysé en laboratoire, une méthode aussi efficace que l'ancienne.

«Ce qu'on va chercher avec l'écouvillon, c'est un prélèvement au niveau du nasopharynx, entre le nez et l'arrière-gorge, donc avec un bon gargarisme, on va aller chercher une cueillette suffisante du virus», a expliqué la pharmacienne Diane Lamarre.

En plus d'être plus rapide d'exécution, ce mode de prélèvement est sans douleur, au grand bonheur des citoyens.

À noter que pour les enfants en bas de 6 ans et les personnes ayant un problème cognitif, il est déconseillé d'utiliser ce type de prélèvement.

Une méthode en probation

Bien qu'il se fasse dans plusieurs autres régions comme Chaudière-Appalaches et Montréal, ce test est actuellement en probation dans la région.

«On a pris 100 personnes aujourd'hui qui ont fait et le test nasopharyngé et par gargarisme, puis on va analyser les deux pour être certain que nos résultats corroborent», a précisé le directeur clinico-administratif de biologie médicale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Normand Brassard.

Les échantillons seront analysés dans les heures à venir et une décision devrait être rendue d'ici quelques jours pour savoir si les cliniques du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront offrir le test par gargarisme.

Économie de personnel

Pour faire passer le test au patient, pas besoin d'une formation en santé, un autre avantage pour la région qui manque cruellement de ressources.

«Ça pourra aider à relocaliser des infirmières qui sont dédiées en ce moment au dépistage. Ça leur permettra de retourner auprès des patients», a ajouté Diane Lamarre.

Une seule brève formation devra être effectuée par l'employé pour pouvoir remettre le test au patient. Il devra toutefois y avoir encore du personnel de soin dans les cliniques pour servir les personnes dans l'impossibilité de se gargariser de façon adéquate.