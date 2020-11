Transition écologique et sociale: les Montréalais invités à proposer des projets à la Ville

Les Montréalais peuvent depuis mardi proposer à la Ville une idée de projet ayant une portée écologique ou sociale: certains de ces projets seront ensuite sélectionnés et réalisés.

Les citoyens voteront ensuite en juin 2021 pour leurs idées préférées afin qu’elles puissent se concrétiser, grâce à une enveloppe de 10 millions $.

Plus précisément, les propositions retenues devront permettre de lutter contre les changements climatiques, protéger la nature, produire et consommer autrement ou encore favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion.

«La mise sur pied d’un tout premier budget participatif contribuera à intégrer les aspirations, les besoins et les idées des Montréalaises et des Montréalais au processus budgétaire de la Ville et nous permettra de créer ensemble le Montréal de demain», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«J'invite la population dans son ensemble, ainsi que les regroupements citoyens et les organismes de tous les quartiers, à proposer des idées», a ajouté Émilie Thuillier, responsable de la démocratie au comité exécutif.

La date limite pour soumettre une proposition est le 8 janvier.