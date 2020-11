Un nouveau service de vélopartage à partir de l'été 2021 à Québec

Inspiré par le BIXI de Montréal, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a annoncé la mise en place progressive, à partir de la fin de l’été 2021, du tout premier service de «vélopartage», à Québec, composé à 100% de vélos à assistance électrique.

«C’est un pas de plus vers la mobilité intégrée. Ce nouveau mode de déplacement actif permettra d’offrir aux résidents et aux visiteurs une alternative pratique et flexible pour leurs déplacements de courte distance», a soutenu Rémy Normand, président du RTC, mercredi matin, en point de presse.

Bonne nouvelle! Nous déploierons un tout nouveau service de vélopartage avec stations à Québec. 🚲🤩 Le service se... Publiée par RTC - Réseau de transport de la Capitale sur Mercredi 18 novembre 2020

Le déploiement de ce nouveau service, appelé àVélo, se fera par phases. Lors de la première phase, qui débutera autour de la rentrée scolaire de 2021, on pense pouvoir mettre en place 10 stations et 100 vélos qui seront répartis «de façon stratégique» en ville.

«On veut rejoindre les gens qui sont susceptibles d’utiliser ce service. On veut que nos équipements soient testés un peu. On veut savoir si nos batteries fonctionnement bien, si le vélo va bien et si le paiement va bien», a ajouté le président du RTC.

On se concentrera donc d’abord sur «les secteurs centraux ou les secteurs où il y a de grands générateurs de déplacement comme les institutions d’enseignement».

À l’horizon de 2024, il devrait y avoir 100 stations et 1000 vélos en libre-partage à Québec.

Pas en hiver

Les vélos électriques, bien pratiques pour grimper les cotes de Québec, seront disponibles six à sept mois par année, essentiellement au printemps, à l’été et au début de l’automne. Il n’est pas prévu que le service soit offert en hiver. «On s’accroche un peu aux pistes cyclables. On vise à faire (une saison) entre avril et la fin octobre», a spécifique M. Normand.

Photo courtoisie RTC

La formule de tarification demeure à déterminer. Elle devrait ressembler à la tarification «segmentée» du service de Communauto. Concrètement, il sera possible de payer un abonnement annuel ou périodique. Le paiement pourra se faire par l'intermédiaire de l’application Nomade du RTC ou bien de façon indépendante des titres de transport habituels (par carte de crédit par exemple). «On va couvrir toutes les options pour permettre à tout le monde d’accéder au service facilement et de façon très conviviale», a promis Rémi Normand.

Le RTC estime que le projet représente un investissement de 25 à 30 millions$, sur 10 ans. L’argent proviendrait notamment du budget de la Ville de Québec, des usagers, des revenus publicitaires et des subventions gouvernementales. La part de chacune des parties sera précisée ultérieurement. Un premier appel d’offres pour le service àVélo sera lancé le mois prochain.

Rémy Normand a rappelé que BIXI Montréal, service de vélo-partage de la métropole créé en 2009, vient d’atteindre son équilibre budgétaire.

Dans ce contexte de pandémie, il y a un véritable «engouement» pour le vélo, a laissé tomber le président du RTC.

Présent au même point de presse, Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, s’est félicité de cette «petite révolution à Québec» en disant soutenir l’idée d’un déploiement progressif du service.