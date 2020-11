Une adolescente avec des troubles mentaux portée disparue à Montréal

La police a demandé à la population d'ouvrir l'œil pour retrouver une adolescente de 14 ans souffrant de troubles mentaux qui est portée disparue à Montréal.

Emmiley-Paolina Gué, une résidente de Montréal-Nord, a été vue pour la dernière fois alors qu'elle quittait son domicile vers 8 h 50, mercredi matin.

L'adolescente a un âge mental équivalent à celui d'une enfant de 7 ans, a précisé la police.

#DISPARITION

Emmiley-Paolina Gué, 14 ans (âge mental de 7 ans), a été vue la dernière fois à 8 h 50 le 18 novembre dans le secteur de Montréal-Nord. Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité. Merci de retweeter afin de la retrouver rapidement. #SPVM ^RM pic.twitter.com/sZzLtGAYRB — Police Montréal (@SPVM) November 19, 2020

La jeune femme a la peau noire, mesure 1,63 m (5' 4'') et pèse 50 kg (110 lb). Elles a les yeux bruns et les cheveux noirs et s'expriment en français.

La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau rose, une tuque et un foulard beige et des bottes d'hiver brunes. Elle avait avec elle un sac à dos et une boite à lunch noir décorés avec des motifs de fleurs bleues et roses.

Quiconque l'aperçoit est invité à appeler au 911 ou à transmettre des informations via la ligne confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133.