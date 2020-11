Ville de Montréal: à quoi a servi votre argent en 2020?

Maintenant que le budget 2021 de la Ville de Montréal a été déposé, les élus municipaux examinent depuis mercredi les dépenses et réalisations de chaque service en 2020. Cette année, les effets de la pandémie risquent de teinter les discussions.

Parce que vous n’avez pas le temps et probablement pas la volonté d’éplucher tous les documents municipaux, le «24 Heures» l’a fait pour vous : voici quelques informations chiffrées qui ont attiré notre attention.

Logements insalubres

Quelque 1500 logements auront été inspectés d’ici la fin de l’année, soit la moitié de la cible: la pandémie est mise en cause. En septembre dernier, le délai de traitement d’une demande d'inspection était de 20 mois, en hausse depuis janvier (16 mois) et au-delà de la cible de 12 mois. Alors qu’un inspecteur est censé visiter 165 logements par mois, cet objectif a seulement été atteint en février, avant de fléchir aux alentours d’une soixantaine de visites en septembre.

Itinérance

Depuis la crise sanitaire, la Ville a fourni de l’hébergement d’urgence à plus de 700 personnes itinérantes et des services alimentaires pour près de 2000 personnes sur plusieurs sites. Plus de 130 toilettes chimiques ont été installées.

HLM et logements sociaux

Plus de la moitié (57 %) des 838 bâtiments qui composent le parc HLM de l’Office municipal d’habitation de Montréal sont en très mauvais état et un quart sont en mauvais état : du financement gouvernemental additionnel est réclamé. De son côté, la Ville consacrera deux fois plus d’argent pour acheter des terrains pour du logement social et communautaire, soit 107 millions $ sur 10 ans.

Parcs

La fréquentation des parcs-nature a augmenté de 64 %, dépassant 1,1 million d’entrées dans sept parcs entre janvier et août dernier. Ce nombre d’entrées équivaut à l’année 2019 au complet.

Arbres

En 2020, 34 000 arbres ont été plantés sur le territoire montréalais en 2020 (3000 de moins qu’en 2019), 20 000 frênes ont été traités (6000 de moins qu’en 2019) et 29 000 frênes ont été abattus (14 000 de plus qu’en 2019).

Routes

Près de 40 % des voies pavées et de 70 % des ponts et viaducs sont en bon ou très bon état. Le coût total des routes (coûts relatifs aux routes pavées ou non, aux ponts, aux opérations de gestion de la circulation et à l'entretien hivernal notamment) n’a pas baissé, restant au-dessus de 66 000 $ par kilomètre de voie; soit plus qu’à Toronto (environ 39 000 $), Calgary ou Winnipeg. Près de 145 000 nids-de-poule avaient été colmatés à la fin octobre dernier.

Bornes de recharge

La Ville prévoit atteindre son objectif d’installer 1000 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2021, soit un an plus tard que prévu. Elle veut installer un millier de bornes additionnelles d'ici 2025, pour un total de 2000 bornes.

Vélo

Ce sont 18 km de voies cyclables protégées et 16 km de voies cyclables non protégées qui ont été ajoutées au réseau cette année, portant sa longueur à 1001 km. Par ailleurs, BIXI Montréal a acheté 1000 nouveaux vélos électriques (600 mis en service) en 2020 et compte en acheter 700 en 2021.

Infrastructures d’eau

Les investissements de 4,9 milliards $ dans les infrastructures d’eau en 2021-2030 «serviront à peine à maintenir l’état des actifs et ne permettront pas d’éliminer le déficit d’entretien des actifs de l’eau», selon le Service de l’eau de la Ville. Seul un tiers des investissements nécessaires sont prévus à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. Pour les usines d’eau potable et les conduites primaires, on prévoit un peu plus des trois quarts du financement requis.

Wi-Fi

Le réseau sans fil public MTLWiFi a été déployé dans 37 sites additionnels cette année.

Chiens

Plus de 5000 interventions ont été faites auprès de gardiens de chiens, pour les sensibiliser ou pour des interventions liées au respect des règles. Plus de 330 requêtes pour des morsures ou des chiens agressifs ont été traitées. Près de 100 chiens ont reçu une évaluation de dangerosité.

Ligne téléphonique 311

Près de la moitié des appels au 311 sont décrochés avant 100 secondes (cible : 80 %); c’est mieux qu’en 2019, où moins de 30 % des appels étaient répondus dans les délais. En juillet dernier, 1 appel sur 10 était décroché à temps. Environ 20 % des appels sont abandonnés (cible : 10 %), contre environ le tiers en 2019. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve affiche la pire performance parmi les arrondissements. La Ville évoque l’augmentation du volume d’appels au 311 par des citoyens pour expliquer les cibles ratées. Le nombre d’appels pour le relogement, les écocentres et pour d’autres lignes, comme le 211 ou le 811, a particulièrement augmenté.

Représentativité des employés

La Ville souhaite que 33 % des nouvelles embauches soient des minorités visibles ou ethniques, une cible dépassée en 2019 et presque atteinte cette année (31,6 %) : on explique qu’il y a eu plus de postes à combler dans des emplois où il est plus difficile de recruter des personnes issues de la diversité, comme chez les pompiers ou policiers. Cela dit, le nombre d’embauches de policiers issus des minorités augmente depuis trois ans.

Matériel sanitaire

Depuis mars, le Service de l’approvisionnement a distribué aux différentes unités de la Ville 3,5 millions de masques et cartouches de filtration, 575 000 couvre-visages, 1,8 million de paires de gants de protection, 65 000 litres de gel antibactérien, 45 000 blouses et combinaisons et 25 000 visières de protection.

Véhicules électriques

Cette année, 92 véhicules électriques supplémentaires devaient s’ajouter à la flotte de la Ville (plus de 8800): c’est plutôt 2 qui ont été achetés, pour un total de 465 véhicules électriques. Encore une fois, la pandémie est pointée du doigt.