157 millions pour l'autonomie alimentaire

Le ministre de l'Agriculture André Lamontagne va annoncer ce matin qu'on va injecter 157 millions de dollars afin d'augmenter l'autonomie alimentaire du Québec.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, le gouvernement dans cette première phase, va se concentrer sur l'automatisation et la robotisation de la production des fruits et légumes frais et transformés.

On voudra aussi donner un coup de pouce à l'industrie bovine.

Selon nos informations, le gouvernement vise la création de 3800 emplois directs et indirects avec la robotisation, l'automatisation et la hausse des standards alimentaires.

Lors de son point de presse à 10h jeudi matin, le ministre Lamontagne va de nouveau insister sur l’achat de produits agricoles cultivés et transformés au Québec.

Lors de la première vague de la COVID-19, le gouvernement a craint une rupture dans la chaîne alimentaire pour certains produits , entre autres, pour les légumes qui proviennent en grande partie des États-Unis et du Mexique l'hiver.

L'objectif est de faire passer l’autonomie alimentaire de 51 à 56%.