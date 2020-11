2899 nouveaux cas et 70 décès de plus au pays

Les deux provinces les plus populeuses au pays, l’Ontario et le Québec, ont rapporté jeudi plus de 1200 infections chacune, preuve que la crise sanitaire ne s’essouffle pas à un mois de Noël.

L’Ontario a comptabilisé 1210 cas de COVID-19 et 28 pertes de vie, portant son bilan cumulatif à 99 372 contaminations et à 3443 morts.

Les laboratoires du Québec ont pour leur part signalé que 1207 tests avaient été déclarés positifs, pour un total depuis le début de la pandémie de 128 440 cas. Trente-quatre décès supplémentaires, dont sept survenus au cours des 24 dernières heures, sont venus alourdir les chiffres québécois, qui présentent 6744 fatalités à ce jour. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 1, à 651, mais les gens nécessitant des soins aigus ont augmenté de 1, à 101.

Le Manitoba doit composer avec une explosion des infections depuis quelques semaines. Il a signalé 475 contaminations et huit morts. Jusqu’ici, la province affiche au compteur 12 482 cas et 198 morts.

Le Nunavut, qui a longtemps été le seul secteur au Canada à ne compter aucun cas, en a ajouté quatre, jeudi, pour un total de 74.

La Nouvelle-Écosse (+1), Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon (+1) ont aussi mis leurs données à jour.

En milieu d’après-midi, jeudi, le Canada cumulait 314 008 cas de COVID-19 (+2899) et 11 256 décès (+70).

Répéter le message

Les autorités sanitaires ne savent plus à quel saint se vouer pour sensibiliser le public aux dangers liés à la maladie à coronavirus.

Selon la santé publique canadienne, il a plus de 51 000 cas actifs du virus en ce moment au pays, avec une moyenne quotidienne de près de 4800 nouvelles contaminations, du 6 au 18 novembre.

En moyenne, chaque jour, 1800 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées à travers le pays durant la même période, dont 360 aux soins intensifs. Il faut ajouter à ces chiffres, toujours pour la période du 6 au 18 novembre, 72 décès en moyenne chaque jour.

Si l’on prépare le prochain Noël des Canadiens dans chaque province et chaque territoire, il n’en demeure pas moins que la transmission communautaire et les éclosions continuent de contribuer à la propagation de la COVID-19, la santé publique nationale indiquant que le nombre de personnes gravement malades est en croissance.

«Le nombre de cas augmente chez les adultes âgés, particulièrement chez les personnes de 80 ans et plus, pour qui le taux d'incidence est le plus élevé au niveau national», a indiqué jeudi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique canadienne.

«Des éclosions de plus en plus importantes vont en augmentant dans les centres de soins de longue durée, les habitations collectives et les hôpitaux, et se propagent dans les communautés autochtones, a-t-elle enchaîné. Ces situations sont très préoccupantes, car elles exposent d'innombrables Canadiens à une maladie potentiellement mortelle, provoquent de graves perturbations des services de santé et représentent des défis importants pour les régions qui ne sont pas suffisamment équipées pour gérer des urgences médicales complexes.»

La situation au Canada

Québec: 128 440 cas (6744 décès)

Ontario: 99 372 cas (3443 décès)

Alberta: 41 692 cas (443 décès)

Colombie-Britannique: 24 422 cas (320 décès)

Manitoba: 12 482 cas (198 décès)

Saskatchewan: 5553 cas (32 décès)

Nouvelle-Écosse: 1155 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 388 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 308 cas (4 décès)

Nunavut: 74 cas

Île-du-Prince-Édouard: 68 cas

Yukon: 26 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 314 008 (11 256 décès)