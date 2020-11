Dépister et vacciner en même temps

Avec la pandémie de COVID-19, les équipes médicales ont dû se réorganiser pour dépister la population, mais aussi continuer la vaccination contre la grippe.

Ainsi, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal organise dans deux zones bien distinctes ce dépistage et cette vaccination.

Les tests COVID sont importants dans ce secteur de la ville où le nombre de cas positif est élevé.

«À Montréal-Nord, on tourne autour de 7,1%. Dans notre territoire au complet, c’est autour de 7 à 8%», fait savoir Marie-Esther Chabot du CIUSSS.

«Ici, on a une capacité de plus ou moins 500 à 600 tests. Mais on peut la doubler selon les besoins de la population.»

Dans la zone froide, ce sont jusqu’à 400 rendez-vous quotidiens, sept jours sur sept, qui ont lieu pour la vaccination grippale.

Ce système sert aussi de répétition en prévision de la vaccination contre la COVID, qui pourrait débuter au début de 2021.

«On pourrait aller jusqu’à au moins 500 personnes. Au besoin, si on avait à vacciner davantage, on pourrait déplacer plus l’autre côté et agrandir la zone», détaille la chef d’administration de programmes des services généraux de première ligne au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréa, Marie-Claude Girard.

Le CIUSSS s’apprête par ailleurs à acquérir des réfrigérateurs pour stocker les vaccins COVID.