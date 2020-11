Jusqu’à 60 000 cas au pays fin décembre si les contacts humains augmentent

L’Agence de santé publique du Canada prévoit jusqu’à 60 000 cas de COVID-19 par jour au pays à la fin de l’année si jamais les Canadiens augmentaient leur nombre de contacts par jour.

Dans les sept derniers jours, ce nombre se situe un peu en dessous de 5000.

L’organisme doit annoncer cela lors d’un point de presse vendredi matin à Ottawa.

La santé publique estime que si les contacts par jour restent identiques à maintenant, le nombre de cas de COVID pourrait tout de même monter environ 20 000 par jour d’ici la fin décembre.

Si les Canadiens diminuent leur nombre de contacts, les cas resteraient alors autour des 5000 actuels.

Les chiffres obtenus par TVA Nouvelles montrent également que le pourcentage de personnes déclarées positives est de 6% en ce moment. Avec le même nombre de tests, il était de 2% à la fin du mois de septembre.

Par ailleurs, si les personnes âgées de 80 ans et plus sont toujours les plus à risque d’attraper la COVID-19 (11 cas sur 100 000), les adultes de 20 à 39 ans suivent de très près (10 cas pour 100 000).

Les principaux foyers d’infection au pays se trouvent dans les résidences pour aînés. Les éclosions dans les écoles avec risque de contamination communautaire sont également surveillées de près.

Par ailleurs, les communautés autochtones voient le nombre de cas augmenter rapidement.

Hausse des hospitalisations au Manitoba

C’est le Manitoba qui connait la hausse la plus significative du nombre d’hospitalisation dernièrement avec environ 17 pour 100 000 habitants. Ce chiffre était de 5 pour 100 000 habitants il y a moins d’un mois.

Le Québec, lui, maintient ses chiffres autour de 5 pour 100 000 habitants depuis mi-octobtre.

Temps des Fêtes sécuritaire

En vue du temps des Fêtes, l’Agence de la santé publique du Canada invite donc les Canadiens à continuer leurs efforts personnels dans la lutte à la COVID et à:

- Suivre les consignes des autorités locales

- Limiter les sorties et les contacts non-essentiels

- Rester le plus possible dans sa bulle

- Organiser un temps des Fêtes sécuritaire en étant créatif pour garder le lien avec ses proches