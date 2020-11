Le mot de passe le plus populaire de 2020 est...

Malgré la menace constante de cyberattaque, il semble que de nombreuses personnes ne jugent pas nécessaire de trouver des mots de passe indécryptables.

L’entreprise technologique spécialisée dans la gestion de mots de passe NordPass a fait paraître une liste des 200 mots de passe les plus utilisés et les plus faibles.

En tête de liste, on retrouve «123456» qui a été utilisé par 2 543 285 internautes et qui prend moins d'une seconde à pirater.

Il est suivi ensuite par «123456789» en deuxième position qui est utilisé par 961 435 personnes.

Dans le top 20, on retrouve d’autres classiques comme «password», «qwerty», «picture1», «abc123», «million2» et «iloveyou».

Parmi les autres mots de passe prévisibles, les internautes utilisent «111111» et «123123».

NordPass conseille à ceux qui ont un mot de passe qui se trouve dans la liste de le changer immédiatement.

Encore plus s’il s’agit de «123456» lorsqu’on sait qu’il a été piraté plus de 23 millions de fois.