Le projet Le Phare n’est plus. Place à HUMANITI. Le promoteur montréalais Cogir immobilier pilotera la construction des quatre tours à Sainte-Foy, dont la plus haute devrait atteindre une hauteur de 53 étages, et le Groupe Dallaire agira maintenant à titre d’investisseur.

Jeudi, la direction de Cogir a dévoilé une première esquisse de son projet à Québec. L’ensemble du développement à la tête des ponts sera présenté à la population le 24 novembre prochain lors d’une séance virtuelle.

«Nous en sommes à l’étape préliminaire des esquisses et nous sommes enthousiastes à l’idée de voir naître ce concept de communauté verticale évoluée à Québec avec des bâtiments signature à la tête des ponts», a souligné Mathieu Duguay, président et chef de la direction chez Cogir.

Au cours des derniers mois, le Groupe Dallaire avait confirmé au Journal avoir maintenant comme partenaire Cogir pour réaliser ce développement immobilier. Selon nos informations, le promoteur de Québec demeurera propriétaire des terrains et Cogir sera le chef d’orchestre du chantier.

Dans un communiqué publié jeudi, il n’y a aucune mention du Phare. Le nouveau projet est développé par les firmes d’architecture Neuf et Bisson.

La direction de Cogir dit vouloir offrir un projet «de niveau mondial et adapté à la réalité de Québec» avec «l’humain et son mieux-être au cœur de sa conception». Le promoteur affirme que son complexe s‘inscrit parfaitement dans la Vision de l’habitation 2020-2030 de la Ville de Québec et il souhaite aussi obtenir les certifications LEED et WELL pour ses édifices.

Le développement, situé à l’intersection du boulevard Laurier et de l’avenue Lavigerie, sera composé de quatre immeubles, deux de 31 étages, un de 40 étages et la tour la principale atteindra une hauteur de 53 étages.

Selon les plans du promoteur montréalais, le complexe devrait comprendre un hôtel de 200 chambres, 1 151 unités locatives, 453 condos, 22 335 pieds carrés d’espace commercial et 291 476 pieds carrés d’espaces de bureaux.

À l’origine, le Groupe Dallaire avait l’ambition de construire la plus haute tour à l’est de Toronto. Elle devait atteindre 65 étages.

Dans la grande région de Québec, Cogir détient déjà une quinzaine de propriétés d’une valeur de 850 millions $, notamment des immeubles résidentiels, commerciaux ainsi que des résidences pour personnes âgées.