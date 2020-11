Les jardins de Noël allemands ouverts au public dès samedi

Victime de son succès dans les dernières années, le Marché de Noël allemand proposera une formule plus modeste aux citoyens de Québec dans les jardins de l’hôtel de ville, dès samedi, en raison de la pandémie.

La Ville de Québec, partenaire de l’évènement, veut attirer la population... mais pas trop. D’où les plages horaires étendues. Les jardins de Noël allemand seront illuminés jour et nuit, sept jours sur sept, durant deux semaines de plus qu’à l’habitude, entre le 21 novembre et le 3 janvier prochains.

Photo Stevens LeBlanc

Inutile de se «presser» dans les circonstances, fait valoir Régis Labeaume, qui souhaite éviter les grands rassemblements. «On tente de ne pas provoquer de l’achalandage... Comment ne pas provoquer de l’achalandage en bâtissant quelque chose qui est attrayant? Ça fait partie de la problématique», a exposé le maire de Québec en point de presse jeudi.

Des agents de sécurité seront sur place pour s’assurer que les consignes sanitaires sont respectées. Des barrières de sécurité pourraient également être déployées au besoin, si la capacité maximale du site était atteinte.

«Les clôtures sont là. On n’aimerait pas les sortir, mais si c’est nécessaire, on va le faire», a indiqué la directrice générale du Marché de Noël Allemand, Olivia Lexhaller, rappelant qu’en 2019, plus de 600 000 personnes ont arpenté le Marché, selon ses estimations.

Photo Stevens LeBlanc

Un tel achalandage aurait été «impossible à gérer», fait-on valoir. Même si le gouvernement Legault a fini par donner le feu vert à la tenue de marchés de Noël au Québec, la décision de ne pas déployer les dizaines de cabanes traditionnelles en bois devant l’hôtel de ville avait déjà été prise.

Photo Stevens LeBlanc

Pain d’épice, chocolat chaud et animation

Malgré les règles sanitaires, l’ambiance sera à la fête, assure-t-on, avec le décor illuminé, du chocolat chaud et de la musique de Noël en tout temps.

Certains produits allemands, comme le pain d’épice, seront également disponibles sur place dans une poignée de kiosques. Pas de vin chaud par contre. Plusieurs activités sont également au menu avec des ateliers de bricolage, la fabrication de petits cadeaux ou encore la lecture de contes de Noël, en plus d’une animation éphémère.

Photo Stevens LeBlanc

«Nous ne voulons pas que les gens aient les mêmes attentes qu’en 2019, mais ce sera quand même très joli et magique. Le père Noël a déposé sa luge avec ses rennes dans les jardins de l’hôtel de ville», a mentionné la présidente de l’évènement, Britta Kröger.