Les leçons de la première vague pas apprises partout

Des CHSLD et des résidences pour aînés (RPA) peinent à mettre en œuvre les leçons de la première vague de COVID-19 du printemps au Québec, alors que la trans-mission communautaire ne s’essouffle pas.

• À lire aussi: Autre problème d'éclosion dans une résidence de Lanaudière

• À lire aussi: Il y a urgence d'agir dans les CHSLD

«On le sait, ce qu’il faut faire, et si les mesures sont mises en place, il n’y a pas de raisons qu’on se rende à 25 ou 50% [de résidents infectés]», estime le gériatre spécialisé en épidémiologie, le Dr Quoc Dinh Nguyen.

Hier, la liste du ministère de la Santé et des Services sociaux dénombrait encore 15 RPA en situation critique et 10 CHSLD,

avec de tels pourcentages. Certains peuvent afficher de 10 à 20 cas en une seule journée.

L’un de ces CHSLD est le CHSLD Drapeau-Deschambault, à Sainte-Thérèse, où plus de 50 résidents, dont 7 sont décédés, et 50 employés ont été infectés. Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides n’explique pas comment le virus a pu s’y propager si rapidement.

Sa situation n’est cependant pas sans rappeler celle du CHSLD Saint-Eusèbe, à Joliette, où la COVID-19 s’était déjà répandue sur plusieurs unités avant d’être découverte. Depuis la fin octobre, 31 résidents y sont morts.

Photo d'archives

Savoir quoi faire

«C’est inquiétant pour ça, car ils devraient savoir quoi faire», indique pour sa part le gériatre David Lussier.

Le médecin se demande si le gouvernement ne devrait d’ailleurs pas déployer plus rapidement ses équipes SWAT pour aider ces endroits. Selon lui, c’est lorsqu’il y a encore moins de 10 cas d’infection qu’il faut agir pour étouffer la propagation du coronavirus.

Il ajoute cependant qu’il faut s’attendre à voir le nombre d’éclosions augmenter, notamment dans les RPA, où les résidents peuvent aller et venir.

«C’est un reflet de la situation dans la communauté», dit-il. Actuellement, il y a près de 1000 cas d’infection en RPA au Québec.

Perfection impossible

«Quand il y a beaucoup de cas dans la communauté, ça demande un degré de perfection qui est peut-être humainement impossible», renchérit le Dr Nguyen.

Il remarque surtout qu’avec 20 à 25 décès par jour environ, la deuxième vague mettra plus longtemps à rattraper les quelque 4000 décès du printemps, mais elle pourrait s’y rendre si elle n’est pas cassée.

Le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins, reconnaît que la deuxième vague est «difficile» pour ses membres.

«Le plateau [de cas quotidiens] n’arrive pas à descendre», remarque-t-il sur la situation au Québec, obligeant les RPA à rester aux aguets.

Éclosions de COVID-19 en cours en date du 18 novembre

105 RPA en éclosion

- 969 cas d’infection

- 125 décès

- Résidence des Sages, au Bas-Saint-Laurent, 88 % des résidents infectés

- Résidence Aubé, dans la Capitale-Nationale, 86 % des résidents infectés

- Villa Goyette, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 75 % des résidents infectés

- Auberge du bon temps, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 67 % des résidents infectés

- Domaine des aînés, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 54 % des résidents infectés

61 CHSLD en éclosion

- 585 cas d’infection

- 314 décès

- CHSLD Drapeau-Deschambault, dans les Laurentides, 41 % des résidents infectés

- Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (3e étage et UCDG), en Estrie, 40 % des résidents infectés

- CHSLD Marc-André-Jacques, à Chaudière-Appalaches, 40 % des résidents infectés

- CHSLD St-Eusèbe, dans Lanaudière, 36 % des résidents infectés

- CSSS Granit (4e étage), en Estrie, 36 % des résidents infectés