Plomb dans l’eau : 300 fontaines à remplacer dans les écoles de la Gaspésie

Près de 300 points d’eau des écoles gaspésiennes ont un taux de plomb dépassant les normes de Santé Canada et devront être remplacés.

Au Centre de services scolaire René-Lévesque, un des deux centres de services scolaire de la Gaspésie, 207 équipements sur 470, soit plus de 40 %, doivent être remplacés dans les écoles primaires. En ce qui a trait aux écoles secondaires du territoire, soit le secteur de la Baie-des-Chaleurs, les tests sont toujours en cours.

Dans l’autre centre de services scolaire de la région, soit celui des Chic-Chocs, ce sont 91 des 445 fontaines de toutes les écoles, primaires et secondaires, qui dépassent la limite établie de 5 microgrammes par litre. On parle dans ce cas de plus de 20 % des fontaines à remplacer.

Au Centre de services scolaire René-Lévesque, le directeur général, Louis Bujold, estime que de simples travaux permettront de corriger la situation. «Le tout devrait se faire assez rapidement étant donné que ce ne sont que des changements d’équipement et non pas des changements à notre réseau d’approvisionnement en eau», a indiqué M. Bujold.

L’estimation des coûts pour le remplacement reste à déterminer.

Du côté du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, qui gère le réseau scolaire dans la région de Gaspé et en Haute-Gaspésie, les tests ont été faits de façon réaliste, a-t-on laissé savoir, jeudi. «On a testé les fontaines vers la fin du confinement. L’eau était stagnante depuis plusieurs semaines. De cette façon, nous avons eu les pires conditions, ce qui nous sécurise sur nos résultats», a expliqué le directeur des ressources matérielles, David Smith.

Les coûts pour mettre les fontaines aux normes sont évalués à quelque 500 000 $.

Les deux centres de services pourront utiliser les fonds dédiés à la mise à niveau des bâtiments pour faire les correctifs.