Tous les enfants doivent être couverts par la RAMQ, peu importe leur statut d’immigration

Des organismes comme Médecins du Monde Canada souhaitent que le gouvernement du Québec accorde le plus tôt possible la couverture de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) à tous les enfants de la province, peu importe leur statut d'immigration ou celui de leurs parents.

Médecins du Monde Canada a indiqué jeudi, par communiqué, qu’il veut que Québec accélère la mise en œuvre de cet engagement pris le 28 octobre devant la Commission des affaires publiques.

On a alors promis le dépôt «dans les meilleurs délais» d’un projet de loi qui, selon l’organisme et d’autres qui l’appuient, pourra mettre fin «à une pratique de longue date refusant la couverture de l'assurance maladie du Québec aux enfants citoyens canadiens dont les parents ne sont pas couverts eux-mêmes par cette assurance maladie en raison de leur statut migratoire précaire», a-t-on précisé.

«Dans un contexte de pandémie, il est d'autant plus inacceptable et contre-productif d'exclure de la couverture de la RAMQ des dizaines de milliers de personnes vivant au Québec, dont des enfants et des femmes enceintes», a dit le Dr David-Martin Milot, président de Médecins du Monde Canada et médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.

«Si la santé publique est une préoccupation de premier plan, il faut cesser de précariser ces familles déjà vulnérables et s'assurer de ne laisser personne passer entre les mailles du filet», a-t-il ajouté.

La Loi sur l’assurance maladie du Québec a été amendée en 1999 afin de reconnaître que les enfants sont considérés comme domiciliés dans la Belle Province s’ils y sont «établis», rappelle l'organisme.

Les gouvernements successifs n’ont pourtant pas accordé la couverture de la RAMQ à tous les enfants, nonobstant leur statut migratoire. En 2018, la Protectrice du citoyen demandait à la RAMQ d'inscrire tous les enfants nés au Québec à l'assurance maladie publique.

En juillet dernier, le cabinet montréalais Trudel Johnston & Lespérance a déposé une demande de recours collectif au nom des enfants canadiens exclus de la RAMQ.

Soulignons que la demande de Médecins du Monde Canada a été faite à la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant, qui a lieu vendredi.