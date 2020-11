Une grande partie de la Californie placée sous couvre-feu en raison de la COVID

Le gouverneur de la Californie a annoncé jeudi qu'une grande partie de l'État serait placée sous couvre-feu durant un mois pour faire face à «une hausse rapide et sans précédent des cas de Covid-19».

Cette mesure, qui doit entrer en vigueur à partir de samedi et durera jusqu'au 21 décembre, interdit tous les déplacements «non essentiels» entre 22 h et 5 h dans les comtés les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, classés en «niveau pourpre». A ce jour, environ 94% de la population californienne est concernée.

