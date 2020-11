Condamné 22 ans plus tard pour l'agression d'un jeune garçon

Vingt-deux ans après le meurtre du petit Nicky Verstappen qui avait bouleversé les Néerlandais, un tribunal a vendredi condamné un suspect à plus de 12 ans de prison pour avoir agressé sexuellement le garçon, tout en l'acquittant de l'accusation d'homicide.

Nicky Verstappen, 11 ans, avait disparu d'un camp de jeunesse dans la nuit du 9 au 10 août 1998 dans la province de Limbourg, dans le sud des Pays-Bas.

Le corps de l'enfant, agressé sexuellement avant d'être tué, avait été découvert le lendemain soir, près du camp. Plus tard, l'ADN du suspect, Jos Brech, 58 ans, avait été retrouvé sur le caleçon du jeune garçon.

Il est probable que Nicky Verstappen soit mort étouffé, mais la cause du décès n'a jamais pu être formellement établie, a déclaré le tribunal du Limbourg au cours de la lecture du verdict, à Maastricht.

Les juges ont condamné Jos Brech, qui risquait la perpétuité, à 12 ans et demi de prison pour agression sexuelle, privation de liberté avec la mort pour conséquence et possession d'images pédopornographiques.

L'agression du garçon «s'est produite de telle manière que Nicky ne pouvait plus respirer et mourut à cause du manque d'oxygène», ont déclaré les magistrats, ajoutant toutefois qu'il n'y avait «aucune preuve que le suspect ait voulu la mort de sa victime».

Après la découverte du corps de Nicky Verstappen, la police néerlandaise avait procédé à des recherches de grande envergure, mais sans succès.

C'est finalement la plus grande recherche d'ADN jamais faite dans ce pays, effectuée en février 2018 sur 21 500 hommes âgés de 18 à 75 ans, qui a permis par extension de mener au suspect, arrêté en 2018 en Espagne.

L'avocat de Jos Brech a fait appel du jugement.