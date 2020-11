Filmée en train d’abandonner son bébé

Une jeune femme de la Floride a été filmée alors qu’elle déposait un poupon devant la porte d’une étrangère.

Il était 22h30 quand la suspecte a sonné à la porte de la résidence de Deltona avant de déposer le bébé de trois mois et de s’en aller.

«Elle a poussé le bébé sur la porte et elle est partie. Je ne connais pas son nom et je n’ai aucune idée de qui c’est», affirme la résidente dans son appel au 911.

La mère a été retrouvée quelques heures plus tard. Melissa Kelley, 33 ans, a dit qu’elle ne pouvait plus prendre soin du bébé et que le père viendrait le récupérer.

Ce que la résidente de la maison ne savait pas, c’est que sa fille est en relation avec le père du bébé.

Visiblement ébranlée après la séparation avec le père, Kelley a tenu des propos dérangeants. Dans des messages textes, elle aurait menacé de «jeter le bébé à la poubelle».

Les policiers ont précisé que la mère avait laissé le poupon dans une couche souillée, avec une bouteille vide et une canne de lait infantile à moitié vide.

Kelley a été accusée d’abandon d’enfant et de négligence.